13.10.2023 19:00 – FT 0 : 2
Чемпионат Европы14 октября 2023, 03:28 |
26
0
Эстония – Азербайджан – 0:2. Битва аутсайдеров в группе F. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024
14 октября 2023, 03:28 |
26
0
13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе F между сборными Эстонии и Азербайджана. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Евро-2024. Квалификация. 13 октября
Группа F. 7-й тур
Эстония – Азербайджан – 0:2
Голы: Байрамов, 9, Шейдаев, 45+4
Видеообзор матча:
События матча
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Рамиль Шейдаев (Азербайджан).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Турал Байрамов (Азербайджан).
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