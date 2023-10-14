13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе F между сборными Эстонии и Азербайджана. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Евро-2024. Квалификация. 13 октября

Группа F. 7-й тур

Эстония – Азербайджан – 0:2

Голы: Байрамов, 9, Шейдаев, 45+4

Видеообзор матча: