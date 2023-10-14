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Евро
Эстония
13.10.2023 19:00 – FT 0 : 2
Азербайджан
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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 03:28 |
26
0

Эстония – Азербайджан – 0:2. Битва аутсайдеров в группе F. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024

14 октября 2023, 03:28 |
26
0
Эстония – Азербайджан – 0:2. Битва аутсайдеров в группе F. Видео голов
Twitter

13 октября состоялся матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе F между сборными Эстонии и Азербайджана. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Евро-2024. Квалификация. 13 октября

Группа F. 7-й тур

Эстония – Азербайджан – 0:2

Голы: Байрамов, 9, Шейдаев, 45+4

Видеообзор матча:

События матча

45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Рамиль Шейдаев (Азербайджан).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Турал Байрамов (Азербайджан).
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Источник Sport.ua
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