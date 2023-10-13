13 октября сыгран очередной матч квалификации чемпионата Европы 2024 году в группе F, в котором отношения выяснили сборные Эстонии и Азербайджана.

К матчу эстонцы подошли с серией из пяти матчей без побед (1 ничья, 4 поражения), а азербайджанцы со старта кампании не могли выиграть в четырех встречах (1 ничья, 3 поражения).

Игра завершилась победой Азербайджана со счетом 2:0, который после этого укрепился на 4-й позиции в таблице группы. У него 4 очка. Эстония замыкает группу, имея 1 пункт. Лидируют Бельгия и Австрия, у которых по 13 очков.

Отбор на Евро-2024. Группа F

Эстония – Азербайджан – 0:2

Голы: Байрамов, 9, Шейдаев, 45+4 пенальти.