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Евро
Эстония
13.10.2023 19:00 – FT 0 : 2
Азербайджан
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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 21:30 | Обновлено 13 октября 2023, 21:37
109
1

Прервали черную полосу. Азербайджан обыграл в гостях Эстонию

Неудачники группы F евроотбора определили лучшего

13 октября 2023, 21:30 | Обновлено 13 октября 2023, 21:37
109
1
Прервали черную полосу. Азербайджан обыграл в гостях Эстонию
UEFA

13 октября сыгран очередной матч квалификации чемпионата Европы 2024 году в группе F, в котором отношения выяснили сборные Эстонии и Азербайджана.

К матчу эстонцы подошли с серией из пяти матчей без побед (1 ничья, 4 поражения), а азербайджанцы со старта кампании не могли выиграть в четырех встречах (1 ничья, 3 поражения).

Игра завершилась победой Азербайджана со счетом 2:0, который после этого укрепился на 4-й позиции в таблице группы. У него 4 очка. Эстония замыкает группу, имея 1 пункт. Лидируют Бельгия и Австрия, у которых по 13 очков.

Отбор на Евро-2024. Группа F

Эстония – Азербайджан – 0:2

Голы: Байрамов, 9, Шейдаев, 45+4 пенальти.

События матча

45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Рамиль Шейдаев (Азербайджан).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Турал Байрамов (Азербайджан).
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Евро-2024 сборная Эстонии по футболу сборная Азербайджана по футболу
Источник Sport.ua
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