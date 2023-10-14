ВИДЕО. Восстановление, подготовка к Англии. Тренировка сборной Украины U-21
«Сине-желтые» проведут поединок против «трех львов 16 «октября»
Сборная Украины по футболу U-21 проходит процесс восстановления после матча против сверстников из Люксембурга.
12 октября «сине-желтые» обыграли молодежку Люксембурга со счетом 3:0 во 2-м туре квалификации Евро-2025 U-21. Забитыми мячами отличились Краснопир (45), Вьюнник (69) и Квасница (90+4).
Уже 16 октября украинцы сыграют против сборной Англии U-21 в 3-м туре группы F.
Сейчас Украина делит с Англией 1-е место в группе. По разницы забитых и пропущенных лидером являются «три льва».
Таблица группы F
ВИДЕО. Восстановление, подготовка к Англии. Тренировка сборной Украины U-21
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