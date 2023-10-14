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Молодежные турниры
14 октября 2023, 03:19 |
15
0

ВИДЕО. Восстановление, подготовка к Англии. Тренировка сборной Украины U-21

«Сине-желтые» проведут поединок против «трех львов 16 «октября»

14 октября 2023, 03:19 |
15
0
ВИДЕО. Восстановление, подготовка к Англии. Тренировка сборной Украины U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины по футболу U-21 проходит процесс восстановления после матча против сверстников из Люксембурга.

12 октября «сине-желтые» обыграли молодежку Люксембурга со счетом 3:0 во 2-м туре квалификации Евро-2025 U-21. Забитыми мячами отличились Краснопир (45), Вьюнник (69) и Квасница (90+4).

Уже 16 октября украинцы сыграют против сборной Англии U-21 в 3-м туре группы F.

Сейчас Украина делит с Англией 1-е место в группе. По разницы забитых и пропущенных лидером являются «три льва».

Таблица группы F

ВИДЕО. Восстановление, подготовка к Англии. Тренировка сборной Украины U-21

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Источник Украинская ассоциация футбола
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