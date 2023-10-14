ВИДЕО. Англия минимально обыграла Австралию, победы Японии и Южной Кореи
13 октября состоялись 5 товарищеских матча
13 октября состоялись 5 товарищеских матча.
Сборная Англии минимально обыграла национальную команду Австралии со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил 27-летний форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс.
Победами также отличились Япония и Южная Корея. Японцы уверенно выиграли у Канады (4:1), а корейцы разгромили Тунис (4:0).
Ничейным результатом завершились поединки Саудовская Аравия – Нигерия (2:2) и Новая Зеландия – ДР Конго (1:1).
Товарищеские матчи. 13 октября
Англия – Австралия – 1:0
Гол: Уоткинс, 57
Видеообзор матча:
Другие результаты дня:
- Япония – Канада – 4:1
- Южная Корея – Тунис – 4:0
- Саудовская Аравия – Нигерия – 2:2
- Новая Зеландия – ДР Конго – 1:1
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