ВИДЕО. Англия минимально обыграла Австралию, победы Японии и Южной Кореи

13 октября состоялись 5 товарищеских матча.

Сборная Англии минимально обыграла национальную команду Австралии со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил 27-летний форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

Победами также отличились Япония и Южная Корея. Японцы уверенно выиграли у Канады (4:1), а корейцы разгромили Тунис (4:0).

Ничейным результатом завершились поединки Саудовская Аравия – Нигерия (2:2) и Новая Зеландия – ДР Конго (1:1).

Товарищеские матчи. 13 октября

Англия – Австралия – 1:0

Гол: Уоткинс, 57

Видеообзор матча:

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