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14 октября 2023, 01:59 |
55
0

ВИДЕО. Англия минимально обыграла Австралию, победы Японии и Южной Кореи

13 октября состоялись 5 товарищеских матча

14 октября 2023, 01:59 |
55
0
ВИДЕО. Англия минимально обыграла Австралию, победы Японии и Южной Кореи
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоялись 5 товарищеских матча.

Сборная Англии минимально обыграла национальную команду Австралии со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил 27-летний форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс.

Победами также отличились Япония и Южная Корея. Японцы уверенно выиграли у Канады (4:1), а корейцы разгромили Тунис (4:0).

Ничейным результатом завершились поединки Саудовская Аравия – Нигерия (2:2) и Новая Зеландия – ДР Конго (1:1).

Товарищеские матчи. 13 октября

Англия – Австралия – 1:0

Гол: Уоткинс, 57

Видеообзор матча:

Другие результаты дня:

  • Япония – Канада – 4:1
  • Южная Корея – Тунис – 4:0
  • Саудовская Аравия – Нигерия – 2:2
  • Новая Зеландия – ДР Конго – 1:1
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Источник Sport.ua
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