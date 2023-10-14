КОСТЮЧЕНКО: «Сборную Украины на матч выведут дети воинов и переселенцы»

14 октября национальная сборная Украины сыграет матч квалификации Евро-2024 против Северной Македонии.

По словам первого вице-президента УАФ Вадима Костюченко, на стадионе в Праге, где состоится поединок, ожидается мощная поддержка болельщиков, что очень важно для команды Сергея Реброва:

«Мы благодарны нашим чешским партнерам, правительству и руководству футбольной ассоциации, за гостеприимный прием сборной в Праге! К сожалению, это лишь номинально домашний матч нашей команды, и она снова сыграет не в родных стенах. Но мы ожидаем мощную поддержку украинских болельщиков, каждый из которых получит на стадионе гостеприимной столицы Чехии национальный флаг Украины. Таким образом, мы пытаемся создать на арене во время матча домашнюю атмосферу в родных для нас всех сине-желтых цветах».

Поединок традиционно начнется с исполнения государственных гимнов двух стран. Гимн Украины на этот раз исполнит фронтмен группы «Без обмежень» Сергей Танчинец. Этот коллектив, как и многие другие украинские, активно выступает с концертами, аккумулируя средства в поддержку ВСУ. Как раз сейчас группа находится в двухмесячном мировом туре.

Вадим Костюченко: «Уже традиционно на матч главной команды страны Украинская ассоциация футбола пригласила воинов, проходящих лечение и реабилитацию за границей. В этот раз это наши защитники, находящиеся в медицинских заведениях Чехии. Также почетными гостями, поддерживающими футболистов сборной во время поединка с Северной Македонией, будут детские команды украинских переселенцев в Чехии.

Отдельный сектор на стадионе также традиционно отвели семьям погибших воинов из «Трибуны героев». Это более 100 человек, в том числе дети воинов, которые любили футбол и были чрезвычайно преданы родной стране, пожертвовав за нее самой дорогой своей жизнью. В воскресенье, на следующий день после матча, у детей будет встреча с игроками и тренерами сборной».

Именно дети воинов Трибуны героев, а также дети-переселенцы выведут футболистов на этот поединок. В частности, это 8-летний Алексей Партала из Харькова. Его отец Станислав Партала («Метро») был фанатом ФК «Металлист» (Харьков), служил в 1-м батальоне оперативного назначения полка «Азов», погиб 2 марта 2022 при обороне Мариуполя. Станиславу Партали присвоено звание «Герой Украины» с удостоением ордена «Золотая звезда» (посмертно).

Также это 8-летняя Елизавета Матвиенко. Ее отец Вячеслав Матвиенко («Сява») был фанатом ФК «Шахтер» (Донецк), служил в «Азове». Погиб 22 марта 2022 во время обороны Мариуполя. Награжден орденом «За мужество» III степени (посмертно).

Также это 7-летний Мирослав Рубцов. Его отец Алексей Рубцов (Солдат) был фанатом ФК Динамо (Киев). Ветеран АТО в составе «Азова», участник обороны Киева в составе «Карпатской Сечи», погиб во время выполнения боевого задания 18 сентября 2022 года в Донецкой области. Награжден орденом «За мужество» III степени.

Поединок Украина – Северная Македония состоится 14 октября на стадионе Epet Arena в Праге, начало – в 16.00 по киевскому времени.