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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 22:26 | Обновлено 13 октября 2023, 22:33
221
0

Мбаппе прервал свою худшую серию игр с 2021 года

Нападающий забил гол в матче Нидерланды – Франция

13 октября 2023, 22:26 | Обновлено 13 октября 2023, 22:33
221
0
Мбаппе прервал свою худшую серию игр с 2021 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Килиан Мбаппе стал автором гола на 7-й минуте поединка отбора на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.

В последний раз до этого Мбаппе забивал 19 сентября – в матче «ПСЖ» в Лиге чемпионов против «Боруссии» Дортмунд. Далее у Килиана была серия из четырех игр без голов, которая стала худшей серией у него, начиная с осени 2021 года.

Всего у Килиана Мбаппе в нынешнем сезоне 9 голов в 11 играх в составе «ПСЖ» и сборной Франции.

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Килиан Мбаппе видео Евро-2024 сборная Франции по футболу сборная Нидерландов по футболу
Источник Opta
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