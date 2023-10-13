Чемпионат Европы13 октября 2023, 22:26 | Обновлено 13 октября 2023, 22:33
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Мбаппе прервал свою худшую серию игр с 2021 года
Нападающий забил гол в матче Нидерланды – Франция
13 октября 2023, 22:26 | Обновлено 13 октября 2023, 22:33
221
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Килиан Мбаппе стал автором гола на 7-й минуте поединка отбора на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.
В последний раз до этого Мбаппе забивал 19 сентября – в матче «ПСЖ» в Лиге чемпионов против «Боруссии» Дортмунд. Далее у Килиана была серия из четырех игр без голов, которая стала худшей серией у него, начиная с осени 2021 года.
Всего у Килиана Мбаппе в нынешнем сезоне 9 голов в 11 играх в составе «ПСЖ» и сборной Франции.
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