Мбаппе прервал свою худшую серию игр с 2021 года

Килиан Мбаппе стал автором гола на 7-й минуте поединка отбора на Евро-2024 между сборными Нидерландов и Франции.

В последний раз до этого Мбаппе забивал 19 сентября – в матче «ПСЖ» в Лиге чемпионов против «Боруссии» Дортмунд. Далее у Килиана была серия из четырех игр без голов, которая стала худшей серией у него, начиная с осени 2021 года.

Всего у Килиана Мбаппе в нынешнем сезоне 9 голов в 11 играх в составе «ПСЖ» и сборной Франции.