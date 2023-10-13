ВИДЕО. Хватило 7 минут. Франция быстро забила Нидерландам в Амстердаме
Счет в матче на поле стадионе «Йохан Кройф Арена» открыл Килиан Мбаппе
В пятницу, 13 октября, в Амстердаме на стадиона «Йохан Кройф Арена» проходит матч в группе В отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между командами Нидерландов и Франции.
На 7-й минуте встречи с передачи Клоса сборную Франции вперед вывел Килиан Мбаппе
Напомним, до матча в таблице группы В сборная Франции занимала 1-е место с 15 очками. У Нидерландов была вторая позиция и 9 очков.
Команды ранее уже встречались в отборе на Евро-2024. Французы в домашней игре добились крупной победы над нидерландцами – 4:0.
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