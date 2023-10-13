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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 22:07 | Обновлено 13 октября 2023, 22:12
318
0

ВИДЕО. Хватило 7 минут. Франция быстро забила Нидерландам в Амстердаме

Счет в матче на поле стадионе «Йохан Кройф Арена» открыл Килиан Мбаппе

13 октября 2023, 22:07 | Обновлено 13 октября 2023, 22:12
318
0
ВИДЕО. Хватило 7 минут. Франция быстро забила Нидерландам в Амстердаме
twitter.com/equipedefrance

В пятницу, 13 октября, в Амстердаме на стадиона «Йохан Кройф Арена» проходит матч в группе В отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между командами Нидерландов и Франции.

На 7-й минуте встречи с передачи Клоса сборную Франции вперед вывел Килиан Мбаппе

Напомним, до матча в таблице группы В сборная Франции занимала 1-е место с 15 очками. У Нидерландов была вторая позиция и 9 очков.

Команды ранее уже встречались в отборе на Евро-2024. Французы в домашней игре добились крупной победы над нидерландцами – 4:0.

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Евро-2024 Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу сборная Нидерландов по футболу Франция - Нидерланды
Источник Sport.ua
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