ВИДЕО. Хватило 7 минут. Франция быстро забила Нидерландам в Амстердаме

В пятницу, 13 октября, в Амстердаме на стадиона «Йохан Кройф Арена» проходит матч в группе В отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между командами Нидерландов и Франции.

На 7-й минуте встречи с передачи Клоса сборную Франции вперед вывел Килиан Мбаппе

Напомним, до матча в таблице группы В сборная Франции занимала 1-е место с 15 очками. У Нидерландов была вторая позиция и 9 очков.

Команды ранее уже встречались в отборе на Евро-2024. Французы в домашней игре добились крупной победы над нидерландцами – 4:0.