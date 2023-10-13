Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Встреча состоится 14 октября в 16:00 по киевскому времени
14 октября на стадионе Epet Arena в Праге состоится квалификационный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Украины и Северной Македонии.
Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч покажет видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
После 5 из 8 сыгранных матчей сборная Украины имеет 7 очков. Столько же у Италии и Северной Македонии. Но итальянцы сыграли на один матч меньше, хотя впереди у них еще игра в Англии. У нас после игры с македонцами встреча с Мальтой и очное противостояние со Скуадрой 20 ноября в номинально домашнем Леверкузене.
Украина – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Македония.
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