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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 21:38 | Обновлено 13 октября 2023, 21:46
622
0

Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония

Встреча состоится 14 октября в 16:00 по киевскому времени

13 октября 2023, 21:38 | Обновлено 13 октября 2023, 21:46
622
0
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

14 октября на стадионе Epet Arena в Праге состоится квалификационный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Украины и Северной Македонии.

Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч покажет видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 5 из 8 сыгранных матчей сборная Украины имеет 7 очков. Столько же у Италии и Северной Македонии. Но итальянцы сыграли на один матч меньше, хотя впереди у них еще игра в Англии. У нас после игры с македонцами встреча с Мальтой и очное противостояние со Скуадрой 20 ноября в номинально домашнем Леверкузене.

Украина – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Македония.

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Источник Sport.ua
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