14 октября на стадионе Epet Arena в Праге состоится квалификационный матч чемпионата Европы 2024 года между национальными сборными Украины и Северной Македонии.

Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч покажет видеосервис MEGOGO и региональные каналы «Суспільного».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После 5 из 8 сыгранных матчей сборная Украины имеет 7 очков. Столько же у Италии и Северной Македонии. Но итальянцы сыграли на один матч меньше, хотя впереди у них еще игра в Англии. У нас после игры с македонцами встреча с Мальтой и очное противостояние со Скуадрой 20 ноября в номинально домашнем Леверкузене.

Украина – Северная Македония. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Северная Македония.