Спортивный врач: Ярмоленко с такой травмой рискует выбыть до конца сезона

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал, что форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко из-за травмы колена рискует больше не сыграть в текущем сезоне:

«У Андрея – хроническая проблема с коленом. Обычно в таких случаях операция не нужна, но Ярмоленко перенес хирургическое вмешательство, а значит, проблемы серьезнее.

Его восстановление может затянуться до конца сезона, учитывая его возраст и перспективы играть дальше.

Андрей добил ту медиальную связку колена. Очень надоедливая травма, особенно в таком возрасте. Правда, ее очень редко оперируют.

Последние кейсы – это две операции Луиса Диаса из Ливерпуля. Когда повреждения постоянны, а эта травма очень часто дает рецидив, то единственным выходом становится операция.

Неудивительно, что ее повели в Испании, ведь у «Динамо» тесные отношения с клиникой Рамона Кугата, и все сложные случаи они согласовывают с испанскими врачами.

Здоровья Ярмоленко. После 30 лет любая реабилитация – это вызов».