Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный врач: Ярмоленко с такой травмой рискует выбыть до конца сезона
Украина. Премьер лига
13 октября 2023, 21:35 | Обновлено 13 октября 2023, 21:43
731
0

Спортивный врач: Ярмоленко с такой травмой рискует выбыть до конца сезона

Форвард «Динамо» имеет хроническую проблему с коленом

13 октября 2023, 21:35 | Обновлено 13 октября 2023, 21:43
731
0
Спортивный врач: Ярмоленко с такой травмой рискует выбыть до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк рассказал, что форвард «Динамо» Андрей Ярмоленко из-за травмы колена рискует больше не сыграть в текущем сезоне:

«У Андрея – хроническая проблема с коленом. Обычно в таких случаях операция не нужна, но Ярмоленко перенес хирургическое вмешательство, а значит, проблемы серьезнее.

Его восстановление может затянуться до конца сезона, учитывая его возраст и перспективы играть дальше.

Андрей добил ту медиальную связку колена. Очень надоедливая травма, особенно в таком возрасте. Правда, ее очень редко оперируют.

Последние кейсы – это две операции Луиса Диаса из Ливерпуля. Когда повреждения постоянны, а эта травма очень часто дает рецидив, то единственным выходом становится операция.

Неудивительно, что ее повели в Испании, ведь у «Динамо» тесные отношения с клиникой Рамона Кугата, и все сложные случаи они согласовывают с испанскими врачами.

Здоровья Ярмоленко. После 30 лет любая реабилитация – это вызов».

По теме:
Барселона потеряла уже 7-го игрока
Сергей РЕБРОВ: «У Кривцова повреждение, Попов возвращается в общую группу»
Цуренко проиграла 1-й сет Крейчиковой и снялась с четвертьфинального матча
Динамо Киев Андрей Ярмоленко Дмитрий Бабелюк травма травма колена
Источник Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Футбол | 13 октября 2023, 11:10 142
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько

Новый контракт или что-то гораздо серьезнее

Воспитанника Шахтера Роспутько ждут в клубе из Санкт-Петербурга
Футбол | 13 октября 2023, 13:12 11
Воспитанника Шахтера Роспутько ждут в клубе из Санкт-Петербурга
Воспитанника Шахтера Роспутько ждут в клубе из Санкт-Петербурга

Неожиданный поворот карьеры

Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Футбол | 12.10.2023, 23:23
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Футбол | 13.10.2023, 14:10
Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Виктория будет пытаться взять свое с Шахтером»
Футбол | 13.10.2023, 20:11
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Виктория будет пытаться взять свое с Шахтером»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Виктория будет пытаться взять свое с Шахтером»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
12.10.2023, 18:31 1
Теннис
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
11.10.2023, 19:03 15
Теннис
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
12.10.2023, 18:56 2
Футбол
Польша обыграла Бельгию и опередила Украину в турнирной таблице отбора к ЧМ
Польша обыграла Бельгию и опередила Украину в турнирной таблице отбора к ЧМ
11.10.2023, 23:14
Футзал
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
13.10.2023, 08:28 34
Футбол
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
12.10.2023, 14:59 17
Футбол
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем