Барселона потеряла уже 7-го игрока

Защитник испанской «Барселоны» Алекс (Алехандро) Бальде выбыл в строя из-за травмы.

Сообщается, что 20-летний игрок обороны получил повреждение приводящей мышцы бедра. Бальде был заменен в перерыве матча отбора на Евро-2024 Испания — Шотландия (2:0).

Бальде в лазарете «Барселоны» присоединился к Френки де Йонгу, Роберту Левандовски, Рафинье, Жюлю Кунде, Педри, Ламину Ямалю.