Испания13 октября 2023, 21:10 | Обновлено 13 октября 2023, 21:17
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Барселона потеряла уже 7-го игрока
В лазарет попал Алекс Бальде
13 октября 2023, 21:10 | Обновлено 13 октября 2023, 21:17
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Защитник испанской «Барселоны» Алекс (Алехандро) Бальде выбыл в строя из-за травмы.
Сообщается, что 20-летний игрок обороны получил повреждение приводящей мышцы бедра. Бальде был заменен в перерыве матча отбора на Евро-2024 Испания — Шотландия (2:0).
Бальде в лазарете «Барселоны» присоединился к Френки де Йонгу, Роберту Левандовски, Рафинье, Жюлю Кунде, Педри, Ламину Ямалю.
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