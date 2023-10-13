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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 20:50 | Обновлено 13 октября 2023, 20:58
238
1

Нидерланды и Франция назвали составы на матч отбора Евро-2024

Команды выяснят отношения в Амстердаме

13 октября 2023, 20:50 | Обновлено 13 октября 2023, 20:58
238
1
Нидерланды и Франция назвали составы на матч отбора Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября в 21:45 по киевскому времени в Амстердаме на поле стадиона «Йохан Круифф Арена» начнется матч в группе В отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между командами Нидерландов и Франции.

Стали известны стартовые составы соперников:

Нидерланды: Вербрюгген, де Врей, ван Дейк, Аке, Думфрис, Блинд, де Рон, Верман, Вегорст, Симонс, Мален.

Франция: Меньян, Павар, Конате, Лукас Эрнандес, Тео Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Мбаппе, Дембеле, Жиру.

В таблице группы В сборная Франции занимает 1-е место с 15 очками. У Нидерландов вторая позиция и 9 очков.

Команды уже встречались в отборе на Евро-2024. Французы в домашней игре добились крупной победы над нидерландцами – 4:0.

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Источник Sport.ua
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avk2307
На картинках Мален в запасі? Спорт .юа де правда?
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