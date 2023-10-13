Леау признан игроком сентября месяца в чемпионате Италии
Игрок «Милана» удостоен престижного признания
Вингер «Милана» Рафаэл Леау признан лучшим игроком сентября в Серии А.
24-летний португалец стал автором трех голов и двух ассистов в сентябрьских матчах «россонери».
Леау в опросе среди болельщиков опередил Доменико Берарди, Федерико Кьезу, Андреа Колпани, Джованни Ди Лоренцо и Лаутаро Мартинеса.
«Милан» занимает 1-е место в таблице Серии А, имея 21 очко.
Напомним, Рафаэл Леау в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла» отметился пижонским промахом с убойного расстояния до ворот.
AL 🔝@RafaeLeao7 è l’@EASPORTSFC Player of the Month di settembre 🔥#FC24 @easportsfcit— Lega Serie A (@SerieA) October 13, 2023
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