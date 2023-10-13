Леау признан игроком сентября месяца в чемпионате Италии

Вингер «Милана» Рафаэл Леау признан лучшим игроком сентября в Серии А.

24-летний португалец стал автором трех голов и двух ассистов в сентябрьских матчах «россонери».

Леау в опросе среди болельщиков опередил Доменико Берарди, Федерико Кьезу, Андреа Колпани, Джованни Ди Лоренцо и Лаутаро Мартинеса.

«Милан» занимает 1-е место в таблице Серии А, имея 21 очко.

Напомним, Рафаэл Леау в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла» отметился пижонским промахом с убойного расстояния до ворот.