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  4. Леау признан игроком сентября месяца в чемпионате Италии
Италия
13 октября 2023, 20:31 |
89
0

Леау признан игроком сентября месяца в чемпионате Италии

Игрок «Милана» удостоен престижного признания

13 октября 2023, 20:31 |
89
0
Леау признан игроком сентября месяца в чемпионате Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэл Леау

Вингер «Милана» Рафаэл Леау признан лучшим игроком сентября в Серии А.

24-летний португалец стал автором трех голов и двух ассистов в сентябрьских матчах «россонери».

Леау в опросе среди болельщиков опередил Доменико Берарди, Федерико Кьезу, Андреа Колпани, Джованни Ди Лоренцо и Лаутаро Мартинеса.

«Милан» занимает 1-е место в таблице Серии А, имея 21 очко.

Напомним, Рафаэл Леау в матче Лиги чемпионов против «Ньюкасла» отметился пижонским промахом с убойного расстояния до ворот.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рафаэл Леау Милан
Источник Sport.ua
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