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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 21:23 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:30
1243
0

ПРОМАХ ДНЯ. Леау по-пижонски не забил Ньюкаслу с убойной позиции

В матче Лиги чемпионов между Миланом и Ньюкаслом счет пока не открыт

19 сентября 2023, 21:23 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:30
1243
0
ПРОМАХ ДНЯ. Леау по-пижонски не забил Ньюкаслу с убойной позиции
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября на «Сан-Сиро» проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Милан» встречается с «Ньюкаслом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 33-й минуте супершанс забить гол упустил форвард россонери Рафаэл Леау. Он хотел пробить по-пижонски пяткой, но промахнулся по мячу с убойной позиции.

В матче Лиги чемпионов между Миланом и Ньюкаслом счет пока не открыт (0:0).

ВИДЕО в Telegram: Леау по-пижонски не забил Ньюкаслу

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Источник Sport.ua
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