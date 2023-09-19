ПРОМАХ ДНЯ. Леау по-пижонски не забил Ньюкаслу с убойной позиции

19 сентября на «Сан-Сиро» проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Милан» встречается с «Ньюкаслом».

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На 33-й минуте супершанс забить гол упустил форвард россонери Рафаэл Леау. Он хотел пробить по-пижонски пяткой, но промахнулся по мячу с убойной позиции.

В матче Лиги чемпионов между Миланом и Ньюкаслом счет пока не открыт (0:0).

ВИДЕО в Telegram: Леау по-пижонски не забил Ньюкаслу