Лига чемпионов19 сентября 2023, 21:23 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:30
1243
0
ПРОМАХ ДНЯ. Леау по-пижонски не забил Ньюкаслу с убойной позиции
В матче Лиги чемпионов между Миланом и Ньюкаслом счет пока не открыт
19 сентября 2023, 21:23 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:30
1243
0
19 сентября на «Сан-Сиро» проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Милан» встречается с «Ньюкаслом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 33-й минуте супершанс забить гол упустил форвард россонери Рафаэл Леау. Он хотел пробить по-пижонски пяткой, но промахнулся по мячу с убойной позиции.
В матче Лиги чемпионов между Миланом и Ньюкаслом счет пока не открыт (0:0).
ВИДЕО в Telegram: Леау по-пижонски не забил Ньюкаслу
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Волейбол | 19 сентября 2023, 21:13 1
За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира
Футбол | 19 сентября 2023, 07:15 0
Игра начнется 19 сентября в 22:00 по киевскому времени
Футбол | 19.09.2023, 20:50
Футбол | 19.09.2023, 19:29
Футбол | 18.09.2023, 22:26
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.09.2023, 16:17 4
17.09.2023, 22:35 5
17.09.2023, 21:15 7
19.09.2023, 15:59 33
19.09.2023, 09:43 36
18.09.2023, 15:04 3
18.09.2023, 00:50
17.09.2023, 19:19 10