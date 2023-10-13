Кубок Украины13 октября 2023, 20:11 | Обновлено 13 октября 2023, 20:15
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Виктория будет пытаться взять свое с Шахтером»
Полузащитник сборной Украины – о жеребьевке четвертьфинальных пар Кубка Украины
13 октября 2023, 20:11 | Обновлено 13 октября 2023, 20:15
1655
6
Игрок итальянского клуба «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от противостояния в парах 1/4 финала национального Кубка, жеребьевка которых состоялась в пятницу, 13 октября.
«Я считаю, что самые интересные пары 1/4 финала Кубка Украины – это «Оболонь» – «Ворскла» и «Полесье» – «Александрия». Впрочем, и игра «Черноморец» – «Заря» буду очень интересной.
Конечно, «Виктория», думаю, будет пытаться взять [свое], но «Шахтер» должен проходить эту команду», – рассказал Малиновский.
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Комментарии 6
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Якого фіга він не в збірній, а язиком чеше якусь фігню? Він в матчі з Міланом непогано грав, всяким Сидурчукам і не снилося так грати...
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