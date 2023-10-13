Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Виктория будет пытаться взять свое с Шахтером»

Игрок итальянского клуба «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от противостояния в парах 1/4 финала национального Кубка, жеребьевка которых состоялась в пятницу, 13 октября.

«Я считаю, что самые интересные пары 1/4 финала Кубка Украины – это «Оболонь» – «Ворскла» и «Полесье» – «Александрия». Впрочем, и игра «Черноморец» – «Заря» буду очень интересной.

Конечно, «Виктория», думаю, будет пытаться взять [свое], но «Шахтер» должен проходить эту команду», – рассказал Малиновский.