Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Виктория будет пытаться взять свое с Шахтером»
Кубок Украины
13 октября 2023, 20:11 | Обновлено 13 октября 2023, 20:15
1655
6

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Виктория будет пытаться взять свое с Шахтером»

Полузащитник сборной Украины – о жеребьевке четвертьфинальных пар Кубка Украины

13 октября 2023, 20:11 | Обновлено 13 октября 2023, 20:15
1655
6
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Виктория будет пытаться взять свое с Шахтером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Игрок итальянского клуба «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от противостояния в парах 1/4 финала национального Кубка, жеребьевка которых состоялась в пятницу, 13 октября.

«Я считаю, что самые интересные пары 1/4 финала Кубка Украины – это «Оболонь» – «Ворскла» и «Полесье» – «Александрия». Впрочем, и игра «Черноморец» – «Заря» буду очень интересной.

Конечно, «Виктория», думаю, будет пытаться взять [свое], но «Шахтер» должен проходить эту команду», – рассказал Малиновский.

По теме:
Дочь Буткевича стала президентом женской команды житомирского Полесья
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Лазарет Полесья уже опустел
Кубок Украины по футболу Руслан Малиновский Шахтер Донецк Виктория Сумы (Николаевка) Заря Луганск Черноморец Одесса Полесье Житомир Оболонь Киев Ворскла Полтава Александрия
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
Другие виды | 12 октября 2023, 23:41 2
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии

Украинки хорошо провели первый тайм, но просели во втором

Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Футбол | 13 октября 2023, 08:28 32
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном

Александр Роспутько захотел славы Тимощука?

Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Футбол | 12.10.2023, 22:38
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Калинина разгромно проиграла 24-й ракетке на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу
Теннис | 13.10.2023, 15:24
Калинина разгромно проиграла 24-й ракетке на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу
Калинина разгромно проиграла 24-й ракетке на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу
Игрок Ромы – четвертый фигурант дела о ставках футболистов
Футбол | 13.10.2023, 16:45
Игрок Ромы – четвертый фигурант дела о ставках футболистов
Игрок Ромы – четвертый фигурант дела о ставках футболистов
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
А взяти своє то що? автобус полагодити чи торбу мячів пропустити? Чи трансляція по 35 грн?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
fifa2020
Якого фіга він не в збірній, а язиком чеше якусь фігню? Він в матчі з Міланом непогано грав, всяким Сидурчукам і не снилося так грати...
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский специалист возглавил Шериф из Тирасполя
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский специалист возглавил Шериф из Тирасполя
11.10.2023, 21:27 9
Футбол
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
11.10.2023, 16:39 7
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
12.10.2023, 18:56 2
Футбол
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
13.10.2023, 07:59 1
Бокс
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
13.10.2023, 11:35 17
Футбол
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 27
Футбол
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
11.10.2023, 20:34 18
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем