Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Нам всегда не хватает Месси»

Полузащитник «Атлетико» Мадрид и сборной Аргентины Родриго Де Пауль оценил роль капитана «альбиселесте» Лионеля Месси в победе 1:0 над Парагваем в матче отбора на чемпионат мира 2026 года:

«Нам всегда не хватает Месси, нам хотелось бы, чтобы он всегда был на поле. Надеюсь, он сыграет в следующем матче, потому что с ним дела всегда идут лучше. Оглянуться и увидеть его на поле – радость для меня», – сказал Де Пауль.

Месси в матче с Парагваем вышел на замену на 53-й минуте. К тому моменту аргентинцы уже вели в счете.