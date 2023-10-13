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  4. Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Нам всегда не хватает Месси»
Чемпионат мира
13 октября 2023, 20:13 |
198
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Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Нам всегда не хватает Месси»

Хавбек сборной Аргентины – о победе над Парагваем

13 октября 2023, 20:13 |
198
0
Родриго ДЕ ПАУЛЬ: «Нам всегда не хватает Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Де Пауль

Полузащитник «Атлетико» Мадрид и сборной Аргентины Родриго Де Пауль оценил роль капитана «альбиселесте» Лионеля Месси в победе 1:0 над Парагваем в матче отбора на чемпионат мира 2026 года:

«Нам всегда не хватает Месси, нам хотелось бы, чтобы он всегда был на поле. Надеюсь, он сыграет в следующем матче, потому что с ним дела всегда идут лучше. Оглянуться и увидеть его на поле – радость для меня», – сказал Де Пауль.

Месси в матче с Парагваем вышел на замену на 53-й минуте. К тому моменту аргентинцы уже вели в счете.

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Родриго Де Пауль Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Парагвая по футболу
Источник Tyc Sports
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