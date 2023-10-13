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  4. Руни отклонил предложение из Саудовской Аравии ради Бирмингема
Англия
13 октября 2023, 19:51 |
217
0

Руни отклонил предложение из Саудовской Аравии ради Бирмингема

Легендарный форвард решил вернуться в Англию

13 октября 2023, 19:51 |
217
0
Руни отклонил предложение из Саудовской Аравии ради Бирмингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Новый главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни признался, что ради возвращения в английский футбол отклонил предложение из Саудовской Аравии:

«Я считал, что у меня должен быть другой путь развития. Вернуться в английский футбол — это прекрасно, это то, чего я хотел.

В течение последних 4-6 недель у меня были варианты в других клубах, но после разговора с «Бирмингемом» принять решение было очень легко. Я хочу быть успешным, видно, что этот клуб хочет быть успешным, наше видение совпадает», – заявил Руни.

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Уэйн Руни Бирмингем Сити чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Reuters
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