Руни отклонил предложение из Саудовской Аравии ради Бирмингема

Новый главный тренер «Бирмингема» Уэйн Руни признался, что ради возвращения в английский футбол отклонил предложение из Саудовской Аравии:

«Я считал, что у меня должен быть другой путь развития. Вернуться в английский футбол — это прекрасно, это то, чего я хотел.

В течение последних 4-6 недель у меня были варианты в других клубах, но после разговора с «Бирмингемом» принять решение было очень легко. Я хочу быть успешным, видно, что этот клуб хочет быть успешным, наше видение совпадает», – заявил Руни.