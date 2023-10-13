Сестры Колб разгромили первых сеяных за 48 минут и выиграли титул в Севилье

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб выиграли трофей на грунтовом турнире серии ITF W25 в Севилье (Испания).

В финале 25-тысячника украинки выиграли у тандема Кристина Дину (Румыния) / Сапфо Сакеллариди (Греция) в двух сетах за 48 минут.

ITF W25 Севилья. Пары. Грунт. Финал

Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) [2] – Кристина Дину (Румыния) / Сапфо Сакеллариди (Греция) [1] – 6:1, 6:1

Для Надежды и Марины Колб это был пятый финал в нынешнем сезоне. В конце июня они стали чемпионками турнира ITF W15 в польском Гданьске, 9 сентября дошли до финала в чешском Фридек-Мистеке (ITF W25) на грунте, 15 сентября сыграли в матче за трофей в Ле-Небуре, а 30 сентября боролись за титул в Сантарене.