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Украина. Премьер лига
13 октября 2023, 19:27 |
227
0

Лазарет Полесья уже опустел

Команда не будет проводить спаррингов в эту международную паузу

13 октября 2023, 19:27 |
227
0
Лазарет Полесья уже опустел
ФК Полесье

После многодневного отдыха футболисты житомирского «Полесья» готовятся к поединку 11-го тура чемпионата УПЛ – с «Ворсклой», который состоится 22 октября.

Генеральный директор ФК «Полесье» Владимир Загурский эксклюзивно для Sport.ua сообщил, что тренерский штаб решил во время паузы в чемпионате УПЛ не проводить спарринг, ограничившись тренировочным процессом. Радует, что клубный лазарет пуст.

А вот молодежный состав «Полесья» (U-19) 15 октября сыграет контрольный поединок с одним из участников областного любительского первенства.

Пока что «Полесье» занимает второе место в чемпионате УПЛ, набрав 19 очков.

Ранее генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский ответил на претензии относительно отсутствия на стадионе помещения для пресс-конференций, а также отсутствия освещения.

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Источник Sport.ua
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