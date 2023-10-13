Лазарет Полесья уже опустел
Команда не будет проводить спаррингов в эту международную паузу
После многодневного отдыха футболисты житомирского «Полесья» готовятся к поединку 11-го тура чемпионата УПЛ – с «Ворсклой», который состоится 22 октября.
Генеральный директор ФК «Полесье» Владимир Загурский эксклюзивно для Sport.ua сообщил, что тренерский штаб решил во время паузы в чемпионате УПЛ не проводить спарринг, ограничившись тренировочным процессом. Радует, что клубный лазарет пуст.
А вот молодежный состав «Полесья» (U-19) 15 октября сыграет контрольный поединок с одним из участников областного любительского первенства.
Пока что «Полесье» занимает второе место в чемпионате УПЛ, набрав 19 очков.
Ранее генеральный директор «Полесья» Владимир Загурский ответил на претензии относительно отсутствия на стадионе помещения для пресс-конференций, а также отсутствия освещения.
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