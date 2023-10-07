Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ

После вчерашнего матча «Полесье» - «Динамо», в котором киевляне уступили со счетом 2:3, не было традиционной и предусмотренной регламентом пресс-конференции наставников.

Сообщается, что тренеры Мирча Луческу и Юрий Калитвинцев не общались со СМИ по той причине, что на Центральном стадионе в Житомире нет соответствующего помещения. Регламент в этом случае позволяет не проводить пресс-конференции, поэтому в этом сезоне их нет, если встреча проходит на поле «Полесья».

После матча представители хозяев были на флэш-интервью, а от «Динамо» во флэш-зону пришел только Виталий Буяльский, который более чем откровенно отвечал на вопросы.