Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
Нет соответствующего помещения
После вчерашнего матча «Полесье» - «Динамо», в котором киевляне уступили со счетом 2:3, не было традиционной и предусмотренной регламентом пресс-конференции наставников.
Сообщается, что тренеры Мирча Луческу и Юрий Калитвинцев не общались со СМИ по той причине, что на Центральном стадионе в Житомире нет соответствующего помещения. Регламент в этом случае позволяет не проводить пресс-конференции, поэтому в этом сезоне их нет, если встреча проходит на поле «Полесья».
После матча представители хозяев были на флэш-интервью, а от «Динамо» во флэш-зону пришел только Виталий Буяльский, который более чем откровенно отвечал на вопросы.
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