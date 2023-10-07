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  4. Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
Украина. Премьер лига
07 октября 2023, 09:28 | Обновлено 07 октября 2023, 09:29
1724
4

Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ

Нет соответствующего помещения

07 октября 2023, 09:28 | Обновлено 07 октября 2023, 09:29
1724
4
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

После вчерашнего матча «Полесье» - «Динамо», в котором киевляне уступили со счетом 2:3, не было традиционной и предусмотренной регламентом пресс-конференции наставников.

Сообщается, что тренеры Мирча Луческу и Юрий Калитвинцев не общались со СМИ по той причине, что на Центральном стадионе в Житомире нет соответствующего помещения. Регламент в этом случае позволяет не проводить пресс-конференции, поэтому в этом сезоне их нет, если встреча проходит на поле «Полесья».

После матча представители хозяев были на флэш-интервью, а от «Динамо» во флэш-зону пришел только Виталий Буяльский, который более чем откровенно отвечал на вопросы.

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Динамо Киев Мирча Луческу Юрий Калитвинцев Полесье Житомир Полесье - Динамо Украинская Премьер-лига
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 4
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Galex
Житомір дуже маленьке місто.
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0
zelc006
Його ж ,б, трамвай переїхав! Ви що, забули?
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-1
Vovan78
Ну а що міг сказати Луческу після цієї ганьби? Щось типу ми їхали 18 годин до Житомира і гравці не відновилися! Це просто ганьба! Невже це збіговисько недофутболістів може називатись Динамо Київ?
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-1
Алекс 19
Дуже доьре .хоч не було скиглення 
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-1
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