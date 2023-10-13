Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона нацелилась на вингера Брайтона
Испания
13 октября 2023, 19:05 |
397
0

Барселона нацелилась на вингера Брайтона

Каору Митома может покинуть команду Роберто Де Дзерби

13 октября 2023, 19:05 |
397
0
Барселона нацелилась на вингера Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Каору Митома

«Барселона» активно интересуется вингером «Брайтона» Каору Митомой. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, тренерский штаб и скауты каталонцев ценят в 26-летнем вингере сборной Японии его дриблинг и умение создавать опасные моменты. К тому же, в «Барселоне» сейчас дефицит левых вингеров.

При этом, приоритетной позицией для усиления у «Барселоны» является опорный полузащитник – именно в этом направлении клуб будет работать в зимнее трансферное окно. Трансфер Митомы возможен летом 2024 года.

Ранее сообщалось об интересе к Митоме со стороны двух клубов из Манчестера.

По теме:
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Роспутько – безмозглый д******б»
Воспитанника Шахтера Роспутько ждут в клубе из Санкт-Петербурга
Манчестер Сити очень хочет подписать Тони Крооса
Барселона Каору Митома Брайтон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Футбол | 13 октября 2023, 11:10 139
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько

Новый контракт или что-то гораздо серьезнее

WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
Бокс | 13 октября 2023, 07:59 1
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком
WBA вынесла вердикт по апелляции команды Дюбуа на результат боя с Усиком

Результат остался без изменений

Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Футбол | 12.10.2023, 22:38
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Футбол | 13.10.2023, 14:10
Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Шахтер ждет Роспутько. Клуб прокомментировал исчезнование игрока
Сергей РЕБРОВ: «У Кривцова повреждение, Попов возвращается в общую группу»
Футбол | 13.10.2023, 18:00
Сергей РЕБРОВ: «У Кривцова повреждение, Попов возвращается в общую группу»
Сергей РЕБРОВ: «У Кривцова повреждение, Попов возвращается в общую группу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 27
Футбол
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
11.10.2023, 17:55 11
Футбол
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
12.10.2023, 23:41 2
Другие виды
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
12.10.2023, 09:40
Бокс
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 20
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
12.10.2023, 18:56 2
Футбол
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
12.10.2023, 18:31 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем