Барселона нацелилась на вингера Брайтона
Каору Митома может покинуть команду Роберто Де Дзерби
«Барселона» активно интересуется вингером «Брайтона» Каору Митомой. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их информации, тренерский штаб и скауты каталонцев ценят в 26-летнем вингере сборной Японии его дриблинг и умение создавать опасные моменты. К тому же, в «Барселоне» сейчас дефицит левых вингеров.
При этом, приоритетной позицией для усиления у «Барселоны» является опорный полузащитник – именно в этом направлении клуб будет работать в зимнее трансферное окно. Трансфер Митомы возможен летом 2024 года.
Ранее сообщалось об интересе к Митоме со стороны двух клубов из Манчестера.
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