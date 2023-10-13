Барселона нацелилась на вингера Брайтона

«Барселона» активно интересуется вингером «Брайтона» Каору Митомой. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их информации, тренерский штаб и скауты каталонцев ценят в 26-летнем вингере сборной Японии его дриблинг и умение создавать опасные моменты. К тому же, в «Барселоне» сейчас дефицит левых вингеров.

При этом, приоритетной позицией для усиления у «Барселоны» является опорный полузащитник – именно в этом направлении клуб будет работать в зимнее трансферное окно. Трансфер Митомы возможен летом 2024 года.

Ранее сообщалось об интересе к Митоме со стороны двух клубов из Манчестера.