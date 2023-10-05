Манчестерские гранды зимой будут бороться за вингера Брайтона

Японский вингер английского «Брайтона» Каору Митома в январе может переехать в Манчестер – им интересуется и «Юнайтед», и «Сити». Об этом сообщает испанское издание Fichajes.

Оба клуба считают 26-летнего дриблера ключевым дополнением к своим атакующим линиям. Сам Каору предпочитает переход в состав «горожан», ведь там он сможет регулярно бороться за титулы, в отличие от нынешнего «МЮ».

«Брайтон» точно не отпустит свою звезду дешево. Портал Transfermarkt оценивает стоимость японца в 32 миллиона евро, но «чайки» считают ее большей.

В сезоне 2023/24 Каору Митома провел 7 матчей в Английской Премьер-лиге, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Недавно он вышел на поле лишь на второй тайм, но все равно оформил дубль в ворота «Борнмута» (3:1) Ильи Забарного.