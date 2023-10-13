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Молодежные турниры
13 октября 2023, 17:31 | Обновлено 13 октября 2023, 18:24
97
0

Богдан ВЬЮННИК: «Люксембург не давал нам играть, как мы хотим»

Форвард сборной Украины U-21 – о матче против Люксембурга

13 октября 2023, 17:31 | Обновлено 13 октября 2023, 18:24
97
0
Богдан ВЬЮННИК: «Люксембург не давал нам играть, как мы хотим»
УАФ. Богдан Вьюнник

Форвард сборной Украины U-21 Богдан Вьюнник прокомментировал победу 3:0 над Люксембургом в отборе к Евро-2025:

«Честно говоря, мы ожидали такой игры от Люксембурга. Они навязывали борьбу и не давали нам играть, как мы хотим. Все видели сами. Забили три гола и очень рады этому.

Такая победа дает дополнительную мотивацию, что мы можем играть с любой командой. Неважно, будь это Люксембург, Англия, Франция или любая другая страна. Поэтому сегодня отдохнем и завтра – дорога, потом будем готовиться к сборной Англии.

Относительно моего гола, это было первое прикосновение к мячу в этом матче. Большое спасибо Назару Волошину за такую передачу. Я очень ценю такие моменты, когда партнер отдает на 100% удар».

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Источник Суспильне Спорт
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