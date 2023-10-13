Без топов и Рублев. Стали известны все полуфиналисты супертурнира в Шанхае
Григор Димитров обыграл Николаса Харри, Уго Умбер не смог выиграть у Андрея
13 октября состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 1000 в Шанхае (Китай) в верхней части сетки.
18-й сеяный Григор Димитров, который в 1/8 финала выбил Карлоса Алькараса, обыграл Николаса Харри в двух сетах.
Далее представитель Болгарии сыграет против 5-го номера посева Андрея Рублева. В четвертьфинале Рублев выиграл у француза Уго Умбера.
Вчера, 12 октября, были сыграны четвертьфинальные матчи в нижней части сетки.
АТР 1000 Шанхай. 1/4 финала
Верхняя часть турнирной сетки
Григор Димитров [18] – Николас Харри [22] – 7:6 (7:2), 6:4
Уго Умбер [32] – Андрей Рублев [5] – 2:6, 3:6
Нижняя часть турнирной сетки
Фабиан Марожан – Хуберт Хуркач [16] – 6:4, 1:6, 3:6
Бен Шелтон [19] – Себастьян Корда [26] – 7:6 (12:10), 2:6, 6:7 (6:8)
АТР 1000 Шанхай. Пары 1/2 финала
Григор Димитров [18] – Андрей Рублев [5]
Хуберт Хуркач [16] – Себастьян Корда [26]
Final Four: Assemble! 🤩— Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 13, 2023
Who will secure their place in the #RolexShanghaiMasters final? pic.twitter.com/6NvWDOKcBz
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