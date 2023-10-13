Без топов и Рублев. Стали известны все полуфиналисты супертурнира в Шанхае

13 октября состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 1000 в Шанхае (Китай) в верхней части сетки.

18-й сеяный Григор Димитров, который в 1/8 финала выбил Карлоса Алькараса, обыграл Николаса Харри в двух сетах.

Далее представитель Болгарии сыграет против 5-го номера посева Андрея Рублева. В четвертьфинале Рублев выиграл у француза Уго Умбера.

Вчера, 12 октября, были сыграны четвертьфинальные матчи в нижней части сетки.

АТР 1000 Шанхай. 1/4 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Григор Димитров [18] – Николас Харри [22] – 7:6 (7:2), 6:4

Уго Умбер [32] – Андрей Рублев [5] – 2:6, 3:6

Нижняя часть турнирной сетки

Фабиан Марожан – Хуберт Хуркач [16] – 6:4, 1:6, 3:6

Бен Шелтон [19] – Себастьян Корда [26] – 7:6 (12:10), 2:6, 6:7 (6:8)

АТР 1000 Шанхай. Пары 1/2 финала

Григор Димитров [18] – Андрей Рублев [5]

Хуберт Хуркач [16] – Себастьян Корда [26]