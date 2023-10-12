Минус Шелтон. Определены первые участники 1/2 финала Мастерса в Шанхае
В еще одном четвертьфинальном матче Хуркач обыграл Марожана
12 октября состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Шанхае (Китай) в нижней части сетки.
Хуберт Хуркач в трех сетах обыграл Фабиана Марожана.
Невероятный камбек мог оформить Бен Шелтон в поединке против Себастьяна Корды. Шелтон проигрывал 2:4 (15:40) в третьей партии на своей подаче, но смог перевести игру на тай-брейк. Там Бен сразу же отдал все преимущество Корде и уступал 1:6, но спас 5 матчболов подряд и сделал счет 6:6. Однако последние два поинта остались за Себастьяном.
Четвертьфинальные матчи в верхней части турнирной сетки будут сыграны завтра, 13 октября.
АТР 1000 Шанхай. 1/4 финала
Нижняя часть турнирной сетки
Фабиан Марожан – Хуберт Хуркач [16] – 6:4, 1:6, 3:6
Бен Шелтон [19] – Себастьян Корда [26] – 7:6 (12:10), 2:6, 6:7 (6:8)
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