Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Минус Шелтон. Определены первые участники 1/2 финала Мастерса в Шанхае
ATP
12 октября 2023, 16:51 | Обновлено 12 октября 2023, 16:52
440
1

Минус Шелтон. Определены первые участники 1/2 финала Мастерса в Шанхае

В еще одном четвертьфинальном матче Хуркач обыграл Марожана

12 октября 2023, 16:51 | Обновлено 12 октября 2023, 16:52
440
1
Минус Шелтон. Определены первые участники 1/2 финала Мастерса в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

12 октября состоялись матчи 1/4 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Шанхае (Китай) в нижней части сетки.

Хуберт Хуркач в трех сетах обыграл Фабиана Марожана.

Невероятный камбек мог оформить Бен Шелтон в поединке против Себастьяна Корды. Шелтон проигрывал 2:4 (15:40) в третьей партии на своей подаче, но смог перевести игру на тай-брейк. Там Бен сразу же отдал все преимущество Корде и уступал 1:6, но спас 5 матчболов подряд и сделал счет 6:6. Однако последние два поинта остались за Себастьяном.

Четвертьфинальные матчи в верхней части турнирной сетки будут сыграны завтра, 13 октября.

АТР 1000 Шанхай. 1/4 финала

Нижняя часть турнирной сетки

Фабиан Марожан – Хуберт Хуркач [16] – 6:4, 1:6, 3:6
Бен Шелтон [19] – Себастьян Корда [26] – 7:6 (12:10), 2:6, 6:7 (6:8)

По теме:
Карлос АЛЬКАРАС: «Будет очень сложно, но я хочу попробовать»
Без Алькараса и Пола. Определены все участники 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
ATP Шанхай Фабиан Марожан Хуберт Хуркач Бен Шелтон Себастьян Корда
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
Футбол | 11 октября 2023, 22:27 0
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы

Показатели команд сравнялись

Не Саккари. Определена соперница Калининой в четвертьфинале турнира в Китае
Теннис | 11 октября 2023, 16:27 15
Не Саккари. Определена соперница Калининой в четвертьфинале турнира в Китае
Не Саккари. Определена соперница Калининой в четвертьфинале турнира в Китае

Ангелина сыграет против Чжэн Циньвень в 1/4 финала соревнований в Чжэнчжоу

Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
Теннис | 12.10.2023, 02:28
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Футзал | 11.10.2023, 20:34
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Кирилл БУДАНОВ: «Россия может себе позволить воевать до 2025-2026 годов»
Война | 12.10.2023, 12:48
Кирилл БУДАНОВ: «Россия может себе позволить воевать до 2025-2026 годов»
Кирилл БУДАНОВ: «Россия может себе позволить воевать до 2025-2026 годов»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
как Кубок Кремля какой-то
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
11.10.2023, 19:03 15
Теннис
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
11.10.2023, 17:55 10
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
10.10.2023, 22:47 3
Футбол
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
11.10.2023, 04:50 3
Футбол
Калинина обыграла экс-вторую ракетку мира на турнире в Чжэнчжоу
Калинина обыграла экс-вторую ракетку мира на турнире в Чжэнчжоу
11.10.2023, 11:44 25
Теннис
Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае
10.10.2023, 19:22
Теннис
Фламенго вырастил нового гения. Он переписывает рекорды Винисиуса Жуниора
Фламенго вырастил нового гения. Он переписывает рекорды Винисиуса Жуниора
11.10.2023, 13:15 1
Футбол
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем