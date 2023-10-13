Игроки Кривбасса вернулись к тренировкам

Футболисты криворожского «Кривбасса» вчера, 12 октября, вернулись к тренировкам после трех выходных, полученных за домашнюю победу в 10 туре УПЛ над одесским «Черноморцем» (1:0).

На 13 октября у криворожан запланировано две тренировки: утренняя и вечерняя. После этого клуб вернется к привычному одноразовому режиму подготовки. В субботу должна состояться двусторонняя игра, которая заполнит вынужденную паузу в чемпионате из-за матчей сборных. Ранее об этом сообщал Sport.ua.

Ближайший официальный поединок состоится в пятницу, 20 октября. Соперником в рамках 11-го тура является харьковский «Металлист 1925», который формально будет играть на своем поле.