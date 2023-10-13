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Украина. Премьер лига
13 октября 2023, 16:39 |
45
0

Игроки Кривбасса вернулись к тренировкам

Подготовка к матчу против «Металлиста 1925» идет полным ходом

13 октября 2023, 16:39 |
45
0
Игроки Кривбасса вернулись к тренировкам
ФК Кривбасс

Футболисты криворожского «Кривбасса» вчера, 12 октября, вернулись к тренировкам после трех выходных, полученных за домашнюю победу в 10 туре УПЛ над одесским «Черноморцем» (1:0).

На 13 октября у криворожан запланировано две тренировки: утренняя и вечерняя. После этого клуб вернется к привычному одноразовому режиму подготовки. В субботу должна состояться двусторонняя игра, которая заполнит вынужденную паузу в чемпионате из-за матчей сборных. Ранее об этом сообщал Sport.ua.

Ближайший официальный поединок состоится в пятницу, 20 октября. Соперником в рамках 11-го тура является харьковский «Металлист 1925», который формально будет играть на своем поле.

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Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 - Кривбасс
Источник ФК Кривбасс
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