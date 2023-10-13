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  4. Икер КАСИЛЬЯС: «Кепа – хорошая замена Куртуа»
Испания
13 октября 2023, 15:44 |
364
0

Икер КАСИЛЬЯС: «Кепа – хорошая замена Куртуа»

Легендарный испанец назвал лучших вратарей мира

13 октября 2023, 15:44 |
364
0
Икер КАСИЛЬЯС: «Кепа – хорошая замена Куртуа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Икер Касильяс

Легендарный испанский экс-голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс назвал лучших вратарей мира по его версии. В его шорт-лист попали сразу два конкурента Андрея Лунина по «Реалу»:

«Сегодня сильнейший в мире Тибо Куртуа, хоть он сейчас и травмирован. Затем идут Ян Облак, Марк Андре тер Штеген и Кепа Аррисабалага. Некоторые критикуют Кепу, но он отличный вратарь. Заменить Куртуа непросто, но Кепа хорошо с этим справляется», – сказал Касильяс.

Ранее сообщалось о том, что Тибо Куртуа восстанавливается после травмы колена с опережением графика.

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Икер Касильяс Кепа Аррисабалага Тибо Куртуа Реал Мадрид
Источник La Gazzetta dello Sport
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