Икер КАСИЛЬЯС: «Кепа – хорошая замена Куртуа»

Легендарный испанский экс-голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс назвал лучших вратарей мира по его версии. В его шорт-лист попали сразу два конкурента Андрея Лунина по «Реалу»:

«Сегодня сильнейший в мире Тибо Куртуа, хоть он сейчас и травмирован. Затем идут Ян Облак, Марк Андре тер Штеген и Кепа Аррисабалага. Некоторые критикуют Кепу, но он отличный вратарь. Заменить Куртуа непросто, но Кепа хорошо с этим справляется», – сказал Касильяс.

Ранее сообщалось о том, что Тибо Куртуа восстанавливается после травмы колена с опережением графика.