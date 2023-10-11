У Лунина еще одна проблема. Восстановление Куртуа проходит очень быстро

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал свое восстановление от тяжелой травмы крестообразных связок колена:

«Мое восстановление идет очень хорошо, я даже больше не использую костыли для передвижения. Я могу ходить и начинаю работать. Я надеюсь, что вернусь на поле как можно скорее».

Возвращение Тибо Куртуа, который травмировался в августе 2023 года, фактически поставит крест на игровой практике Андрея Лунина. Сейчас он является 2-м выбором на место в воротах, ведь основным вариантом считается арендованный у «Челси» Кепа Аррисабалага.

На счету Андрея лишь 2 матча за «Реал» в этом сезоне, в которых он пропустил 1 гол. Испанская пресса хвалила украинца за игру, но Карло Анчелотти все равно решил довериться более статусному вратарю - Кепе.