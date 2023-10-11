У Лунина еще одна проблема. Восстановление Куртуа проходит очень быстро
Вратарь мадридского «Реала» уже не пользуется костылями
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал свое восстановление от тяжелой травмы крестообразных связок колена:
«Мое восстановление идет очень хорошо, я даже больше не использую костыли для передвижения. Я могу ходить и начинаю работать. Я надеюсь, что вернусь на поле как можно скорее».
Возвращение Тибо Куртуа, который травмировался в августе 2023 года, фактически поставит крест на игровой практике Андрея Лунина. Сейчас он является 2-м выбором на место в воротах, ведь основным вариантом считается арендованный у «Челси» Кепа Аррисабалага.
На счету Андрея лишь 2 матча за «Реал» в этом сезоне, в которых он пропустил 1 гол. Испанская пресса хвалила украинца за игру, но Карло Анчелотти все равно решил довериться более статусному вратарю - Кепе.
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Мені здається він вже вдосталь завоював трофеїв, що можна вже і регулярно в основі десь пограти в футбол.