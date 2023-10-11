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  4. У Лунина еще одна проблема. Восстановление Куртуа проходит очень быстро
Испания
11 октября 2023, 14:18 |
1164
8

У Лунина еще одна проблема. Восстановление Куртуа проходит очень быстро

Вратарь мадридского «Реала» уже не пользуется костылями

11 октября 2023, 14:18 |
1164
8
У Лунина еще одна проблема. Восстановление Куртуа проходит очень быстро
Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал свое восстановление от тяжелой травмы крестообразных связок колена:

«Мое восстановление идет очень хорошо, я даже больше не использую костыли для передвижения. Я могу ходить и начинаю работать. Я надеюсь, что вернусь на поле как можно скорее».

Возвращение Тибо Куртуа, который травмировался в августе 2023 года, фактически поставит крест на игровой практике Андрея Лунина. Сейчас он является 2-м выбором на место в воротах, ведь основным вариантом считается арендованный у «Челси» Кепа Аррисабалага.

На счету Андрея лишь 2 матча за «Реал» в этом сезоне, в которых он пропустил 1 гол. Испанская пресса хвалила украинца за игру, но Карло Анчелотти все равно решил довериться более статусному вратарю - Кепе.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Мадрид травма травма колена Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 8
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GloryUkraine
Проблема у Луніна - він сам. Навіщо сидіти в Реалі коли тебе повністю ігнорують? 
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+6
Alex T
Что в лоб что по лбу, и так не играет, а так тем более играть не будет, разница отсутствует 
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+4
suforza1921
У Луніна чи у Кепи? Мені здається, що Лунін навпаки може розслабитися і зайнятися пошуком нового клубу.
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+3
Victor QA
Валить Лунину надо с реала и давно, простосидит и деньги зарабатывает. Тренер уже давно дал понять что он ему не нужен
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+2
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odiniznashih
При таких травмах нельзя ускорять восстановление, потому что могут быть рецидивы и можно доиграться. Куда ему спешить - зарплата капает, вот и лечись как положено.
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0
Перець
Заробітна плата капає і слава богу  
Ответить
0
Remark
У Луніна в цьому плані тільки одна проблема - він ніколи не стане основним воротарем в Реалі, навіть якщо там не буде Картуа! 
Мені здається він вже вдосталь завоював трофеїв, що можна вже і регулярно в основі десь пограти в футбол.
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0
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