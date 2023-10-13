Сергей СИДОРЧУК: «В Бельгии мне было очень сложно на бытовом уровне»

Украинский полузащитник «Вестерло» украинский полузащитник Сергей Сидорчук рассказал об адаптации к жизни в новой для себя стране.

– Ты впервые прибыл в сборную не из киевского «Динамо«, а из бельгийского «Вестерло». Как ты освоился в новом клубе?

– Еще не очень, потому что прошло мало времени. Первая неделя вообще была тяжелой, потому что пришлось адаптироваться ко всему. Все новое. Очень сложно было на бытовом уровне, ведь первые две недели жил сам, а уже потом подъехала семья, и стало намного лучше. Что касается прибытия в сборную из «Вестерло», то немного непривычно, ведь 10 лет приезжал из одной команды, а теперь – из другой. Но тем ценнее встречи с ребятами. Месяц не виделись, немного соскучился, особенно по партнерам из «Динамо».

– Сейчас национальная сборная проводит каждый сбор в новом месте. Как тебе условия нынешнего сбора?

– Нормальные. Интересный стадион в Праге. Вообще условия хорошие, тренировочное поле в хорошем состоянии. Правда, резко стало довольно прохладно, но ведь это погода. Бывает.

– Имел ли ты какой-то разговор с Сергеем Ребровым относительно своей готовности к матчу?

– Нет, личного разговора не было. Я думаю, что это будет происходить в тренировочном процессе. Общение с Ребровым всегда есть. И на бытовом уровне, и на профессиональном. Сейчас он смотрит на кондиции игроков, и уже ближе к поединку, наверное, будут какие-то индивидуальные разговоры.

Напомним, ранее Сергей Сидорчук рассказал об отношениях с игроком «Вестерло» Романом Нойштедтером, который имеет российское гражданство.