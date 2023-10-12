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  4. Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Бельгия
12 октября 2023, 18:56 |
1785
0

Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»

Полузащитник «Вестерло» рассказал об отношениях с одноклубником, имеющим российское гражданство

12 октября 2023, 18:56 |
1785
0
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Украинский полузащитник «Вестерло» украинский полузащитник Сергей Сидорчук рассказал об отношениях с одноклубником Романом Нойштедтером, который имеет российское гражданство.

– Такой неприятный момент, в «Вестерло» есть такой парень как Нойштедтер, который играл за сборную России. Было ли у вас какое-то общение с ним?
– Перед тем как я подписывал контракт, я имел разговор с генеральным директором, сказал, что для меня это будет очень большая проблема. Он ответил, что мне нужно с ним пообщаться и я сам все пойму. Я подписал контракт, приехал на базу и первым кого я встретил – это был он. Я ему сразу сказал, что «Я не смогу тебе сначала пожать руку, потому что мне нужно знать твою позицию». И он мне ее четко объяснил, я ее понял и на этом мы сошлись.

– Он не поддерживает то, что россия делает в Украине?
– Он это не поддерживает, но я не могу за него это говорить. Понимаете, да? Я не могу за человека сказать то, что он сам должен сказать. Мне сказал, что он это не поддерживает и на этом точка.

– Он родился в Днепре. У него есть украинская история.
– У него есть очень много нюансов, но я не могу их рассказывать. То, что касается отказа от гражданства, это не все так просто сделать. Опять же, я не могу говорить за человека. Но то, что он сказал – мне показалось нормальной позицией.

– Он для тебя, скажем так, не человек из «русского мира»?
– Нет, вообще.

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Роман Нойштедтер Сергей Сидорчук Вестерло чемпионат Бельгии по футболу
Источник ВЗбирна
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