Валерий КРИВЕНЦОВ: «Предложили Маккаби сыграть в Люблине»
Главный тренер «Зари» – о матче, который должен состоятся в Тель-Авиве
Главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов рассказал о ситуации с организацией матча его команды против израильского «Маккаби» в 3-м туре группового этапа Лиги конференций, который должен состояться 26 октября в Тель-Авиве.
«Мы ведем переписку с УЕФА. Мы предложили «Маккаби» сыграть в Люблине. В Израиле есть запрет на выезд граждан страны за границу. Как они смогут выехать на матч с нами? Вот вопрос. Пока мы ничего не знаем», – сказал Кривенцов.
Отметим, что 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль. Сейчас Израиль перешел к наступлению на сектор Газа.
Ранее сообщалось, что тренер «Маккаби» из Тель-Авива Робби Кин был вынужден бежать из Израиля в Грецию.
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