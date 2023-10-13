Валерий КРИВЕНЦОВ: «Предложили Маккаби сыграть в Люблине»

Главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов рассказал о ситуации с организацией матча его команды против израильского «Маккаби» в 3-м туре группового этапа Лиги конференций, который должен состояться 26 октября в Тель-Авиве.

«Мы ведем переписку с УЕФА. Мы предложили «Маккаби» сыграть в Люблине. В Израиле есть запрет на выезд граждан страны за границу. Как они смогут выехать на матч с нами? Вот вопрос. Пока мы ничего не знаем», – сказал Кривенцов.

Отметим, что 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль. Сейчас Израиль перешел к наступлению на сектор Газа.

Ранее сообщалось, что тренер «Маккаби» из Тель-Авива Робби Кин был вынужден бежать из Израиля в Грецию.