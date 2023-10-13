Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий КРИВЕНЦОВ: «Предложили Маккаби сыграть в Люблине»
Лига конференций
13 октября 2023, 10:40 | Обновлено 13 октября 2023, 10:41
522
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Предложили Маккаби сыграть в Люблине»

Главный тренер «Зари» – о матче, который должен состоятся в Тель-Авиве

13 октября 2023, 10:40 | Обновлено 13 октября 2023, 10:41
522
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Предложили Маккаби сыграть в Люблине»
ФК Заря Луганск. Валерий Кривенцов

Главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов рассказал о ситуации с организацией матча его команды против израильского «Маккаби» в 3-м туре группового этапа Лиги конференций, который должен состояться 26 октября в Тель-Авиве.

«Мы ведем переписку с УЕФА. Мы предложили «Маккаби» сыграть в Люблине. В Израиле есть запрет на выезд граждан страны за границу. Как они смогут выехать на матч с нами? Вот вопрос. Пока мы ничего не знаем», – сказал Кривенцов.

Отметим, что 7 октября ХАМАС массированно атаковал ракетами Израиль. Сейчас Израиль перешел к наступлению на сектор Газа.

Ранее сообщалось, что тренер «Маккаби» из Тель-Авива Робби Кин был вынужден бежать из Израиля в Грецию.

По теме:
Валерий КРИВЕНЦОВ: «У нас очень много ошибок в простых ситуациях»
Тренер соперника Зари был вынужден бежать из Израиля в Грецию
КРИВЕНЦОВ: «Победа и три очка – это важно, но игрой я не очень доволен»
Валерий Кривенцов Маккаби Тель-Авив
Источник Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
Олимпийские игры | 12 октября 2023, 17:04 48
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины

Это является нарушением Олимпийской хартии

Кипр – Норвегия – 0:4. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13 октября 2023, 04:29 0
Кипр – Норвегия – 0:4. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Кипр – Норвегия – 0:4. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024

Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Теннис | 12.10.2023, 18:31
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
Футбол | 12.10.2023, 21:17
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Футбол | 13.10.2023, 11:10
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
12.10.2023, 18:56 1
Футбол
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
Усложнили себе жизнь. Сборная Украины по футзалу сыграла вничью с Сербией
11.10.2023, 20:34 18
Футзал
Польша обыграла Бельгию и опередила Украину в турнирной таблице отбора к ЧМ
Польша обыграла Бельгию и опередила Украину в турнирной таблице отбора к ЧМ
11.10.2023, 23:14
Футзал
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
11.10.2023, 22:27
Футбол
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
12.10.2023, 14:59 17
Футбол
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
12.10.2023, 02:28 72
Теннис
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем