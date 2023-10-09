Тренер соперника Зари был вынужден бежать из Израиля в Грецию

43-летний ирландский специалист Робби Кин, являющийся главным тренером «Маккаби» из Тель-Авива, был вынужден экстренно покинуть Израиль после того, как нападение на эту страну осуществило палестинское исламистское террористическое движение ХАМАС.

Перед эвакуацией из Израиля Робби Кин и его ассистент Рори Делап были помещены в так называемую «комнату паники» - специальное защищенное помещение, в котором можно укрыться во время угрозы.

Вскоре оба футбольных специалиста были переправлены на территорию Греции и сейчас находятся в безопасности.

Робби Кин возглавил «Маккаби» Тель-Авив летом нынешнего года и на текущий момент команда под руководством ирландца лидирует в национальном чемпионате Израиля.

Напомним, что «Маккаби» Тель-Авив является одним из соперников «Зари» по групповому раунду Лиги конференций. Именно против израильтян луганчане должны будут провести ближайший матч турнира, запланированный на 26 октября. Игра должна была состояться в Израиле, однако пока ее проведение там находится под большим сомнением.