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26 июня 2023, 14:26 |
791
0

Легендарный ирландский форвард возглавил Маккаби Тель-Авив

Робби Кин нашел себе работу в Израиле

26 июня 2023, 14:26 |
791
0
Легендарный ирландский форвард возглавил Маккаби Тель-Авив

«Маккаби» Тель-Авив официально сообщил о назначении на пост главного тренера Робби Кина. Контракт с 42-летним ирландским специалистом рассчитан на два года.

На посту главного тренера «Маккаби» Кин заменил Айтора Каранку, под руководством которого команда в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате Израиля.

Для Кина это будет первый опыт самостоятельной тренерской работы. Ранее он работал ассистентом в сборной Ирландии, «Миддлсбро» и «Лидсе».

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Маккаби Тель-Авив Робби Кин Айтор Каранка
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