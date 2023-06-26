Легендарный ирландский форвард возглавил Маккаби Тель-Авив

«Маккаби» Тель-Авив официально сообщил о назначении на пост главного тренера Робби Кина. Контракт с 42-летним ирландским специалистом рассчитан на два года.

На посту главного тренера «Маккаби» Кин заменил Айтора Каранку, под руководством которого команда в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате Израиля.

Для Кина это будет первый опыт самостоятельной тренерской работы. Ранее он работал ассистентом в сборной Ирландии, «Миддлсбро» и «Лидсе».