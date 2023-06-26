Другие новости26 июня 2023, 14:26 |
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Легендарный ирландский форвард возглавил Маккаби Тель-Авив
Робби Кин нашел себе работу в Израиле
26 июня 2023, 14:26 |
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«Маккаби» Тель-Авив официально сообщил о назначении на пост главного тренера Робби Кина. Контракт с 42-летним ирландским специалистом рассчитан на два года.
На посту главного тренера «Маккаби» Кин заменил Айтора Каранку, под руководством которого команда в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате Израиля.
Для Кина это будет первый опыт самостоятельной тренерской работы. Ранее он работал ассистентом в сборной Ирландии, «Миддлсбро» и «Лидсе».
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