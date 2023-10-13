Лига чемпионов13 октября 2023, 08:28 |
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Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Александр Роспутько захотел славы Тимощука?
13 октября 2023, 08:28 |
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Игрок «Шахтера» U-19 Александр Роспутько после побега из команды находится на территории рф. Об этом сообщает телеграм-канал «Брутальный Футбол».
По информации источника, Роспутько удалил все свои записи в соцсетях именно по причине побега в рф.
Ранее сообщалось, что 19-летний хавбек пропал после матча Юношеской лиги УЕФА между «Антверпеном» U-19 и донецким «Шахтером» U-19 (1:2), который состоялась 4 октября.
Любопытно, что накануне он договорился с «Шахтером» о новом 5-летнем контракте.
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Комментарии 9
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А ось за це треба позбавляти громадянства, щоб ці під..ри в цивілізований світ потім не потрапляли, користуючись українським паспортом.
Ну, з таким то прізвищем, як він міг встояти?
Як би усі під.ри ждуни так зробили, було б набагато краще в Україні.
Я думав, що він не хоче залишитися у Європі. А він просто тупий ватнік та дегенерат.
Чмошнику цікавіше грати в чемпіонаті мухосранська ніж у ЛЧ і інших європейських і світових турнірах. Ну як то кажуть х..й йому в сраку щоб не хиталась голова.
Ви на прізвище подивіться і все зрозумієте відразу)
Хто б сумнівався. З іржавої помийки тільки туди і біжать. тімащук, зубав, ордєц, рахіцкій, шарафудінав, мармазав, тепер цей. У данєтскіх це у крові
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