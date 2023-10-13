Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном

Игрок «Шахтера» U-19 Александр Роспутько после побега из команды находится на территории рф. Об этом сообщает телеграм-канал «Брутальный Футбол».

По информации источника, Роспутько удалил все свои записи в соцсетях именно по причине побега в рф.

Ранее сообщалось, что 19-летний хавбек пропал после матча Юношеской лиги УЕФА между «Антверпеном» U-19 и донецким «Шахтером» U-19 (1:2), который состоялась 4 октября.

Любопытно, что накануне он договорился с «Шахтером» о новом 5-летнем контракте.