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Евро
Латвия
12.10.2023 19:00 – FT 2 : 0
Армения
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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 05:59 | Обновлено 13 октября 2023, 06:30
137
0

Латвия – Армения – 2:0. Поражение Петракова. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024

13 октября 2023, 05:59 | Обновлено 13 октября 2023, 06:30
137
0
Латвия – Армения – 2:0. Поражение Петракова. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков потерпел со своей командой поражение.

Армения проиграла Латвии (0:2) в матче 7-го тура квалификации Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

Группа D. 7-й тур, 13 октября

Латвия – Армения – 2:0

Голы: Янис Икауниекс, 39, Даниэль Балодис, 68

Видеообзор матча

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Ульдрикис (Латвия).
53’
Марцис Ошс (Латвия) получает красную карточку.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Икаунекс (Латвия).
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Источник Sport.ua
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