Чемпионат Европы13 октября 2023, 05:59 | Обновлено 13 октября 2023, 06:30
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Латвия – Армения – 2:0. Поражение Петракова. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024
13 октября 2023, 05:59 | Обновлено 13 октября 2023, 06:30
137
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12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков потерпел со своей командой поражение.
Армения проиграла Латвии (0:2) в матче 7-го тура квалификации Евро-2024.
Квалификация Евро-2024
Группа D. 7-й тур, 13 октября
Латвия – Армения – 2:0
Голы: Янис Икауниекс, 39, Даниэль Балодис, 68
Видеообзор матча
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Ульдрикис (Латвия).
53’
Марцис Ошс (Латвия) получает красную карточку.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Икаунекс (Латвия).
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