ПЕТРАКОВ: «Видел: ребята вальяжно себя ведут. Это мое тренерское поражение»

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал поражение от сборной Латвии (0:2) в матче 7-го тура квалификации Евро-2024.

«Во-первых, поздравляю сборную Латвии с заслуженность эту победу. Ответственность за это поражение беру на себя. Это мое тренерское поражение. Я еще утром на разминке увидел, что с ребятами что-то не то. Очень вальяжно себя ведут. Я их предупредил всех, поговорил с ними. Но, наверно, это не возымело действие на них.

Я как тренер не смог их встряхнуть, убедить. И они вышли недонастроенные на игру. Подумали о каком-то мастерстве, что уже, знаете, все могут. Или многое могут. А вышли недостроенными. И поплатились за это.

Сборная Латвии была более собранной, их ребята бились, убивались на футбольном поле. А у нас многие игроки выпали. Это чисто мое поражение».

Квалификация Евро-2024

Группа D. 7-й тур, 13 октября

Латвия – Армения – 2:0

Голы: Янис Икауниекс, 39, Даниэль Балодис, 68

Видеообзор матча

Пресс-конференция Александра Петракова