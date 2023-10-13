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Евро
Латвия
12.10.2023 19:00 – FT 2 : 0
Армения
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13 октября 2023, 02:23 | Обновлено 13 октября 2023, 02:46
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ПЕТРАКОВ: «Видел: ребята вальяжно себя ведут. Это мое тренерское поражение»

Главный тренер сборной Армении прокомментировал поражение от Латвии

13 октября 2023, 02:23 | Обновлено 13 октября 2023, 02:46
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0
ПЕТРАКОВ: «Видел: ребята вальяжно себя ведут. Это мое тренерское поражение»
YouTube. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал поражение от сборной Латвии (0:2) в матче 7-го тура квалификации Евро-2024.

«Во-первых, поздравляю сборную Латвии с заслуженность эту победу. Ответственность за это поражение беру на себя. Это мое тренерское поражение. Я еще утром на разминке увидел, что с ребятами что-то не то. Очень вальяжно себя ведут. Я их предупредил всех, поговорил с ними. Но, наверно, это не возымело действие на них.

Я как тренер не смог их встряхнуть, убедить. И они вышли недонастроенные на игру. Подумали о каком-то мастерстве, что уже, знаете, все могут. Или многое могут. А вышли недостроенными. И поплатились за это.

Сборная Латвии была более собранной, их ребята бились, убивались на футбольном поле. А у нас многие игроки выпали. Это чисто мое поражение».

Квалификация Евро-2024

Группа D. 7-й тур, 13 октября

Латвия – Армения – 2:0

Голы: Янис Икауниекс, 39, Даниэль Балодис, 68

Видеообзор матча

Пресс-конференция Александра Петракова

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Ульдрикис (Латвия).
53’
Марцис Ошс (Латвия) получает красную карточку.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Икаунекс (Латвия).
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Источник Sport.ua
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