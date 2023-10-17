АНДРОНОВ: «За сборную болеют много людей. Стараемся доставлять им радость»

Главный тренер женской сборной Украины Виталий Андронов рассказал о болельщиках на матче квалификации Евро-2024 по гандболу против Словакии (25:20):

«Из Львова на игру ехали три автобуса болельщиков. Это наши дети – будущее нашего гандбола. Это для нас очень важно! Хоть немного почувствовать, что мы, все же, дома. Что это домашняя арена и за нас болеет. Также я знаю, что за нас в Украине очень многие переживают.

Мы пытаемся все делать, чтобы не разочаровать наших болельщиков. Мы все понимаем, какая ответственность на нас и нужно доставлять радость всем нашим болельщикам и Украине. Поэтому болейте о нас. Мы этого очень хотим и этого ждем».