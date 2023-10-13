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Евро
Кипр
12.10.2023 21:45 – FT 0 : 4
Норвегия
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13 октября 2023, 04:29 | Обновлено 13 октября 2023, 04:54
69
0

Кипр – Норвегия – 0:4. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024

13 октября 2023, 04:29 | Обновлено 13 октября 2023, 04:54
69
0
Кипр – Норвегия – 0:4. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Норвегии в гостях нанесла поражение команде Кипра (4:0).

У победителей голы забили Эрлинг Холанд (дубль), Александер Серлот, Фредрик Эурснес.

Ситуация в группе A: Шотландия (15), Испания (12), Норвегия (10), Грузия (4), Кипр (0).

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 12 октября

Кипр – Норвегия – 0:4

Голы: Серлот, 33, Холанд, 65, 72, Эурснес, 81.

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Норвегия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
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Источник Sport.ua
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