Чемпионат Европы13 октября 2023, 04:29 | Обновлено 13 октября 2023, 04:54
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Кипр – Норвегия – 0:4. Дубль Холанда. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024
13 октября 2023, 04:29 | Обновлено 13 октября 2023, 04:54
69
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12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.
Сборная Норвегии в гостях нанесла поражение команде Кипра (4:0).
У победителей голы забили Эрлинг Холанд (дубль), Александер Серлот, Фредрик Эурснес.
Ситуация в группе A: Шотландия (15), Испания (12), Норвегия (10), Грузия (4), Кипр (0).
Квалификация Евро-2024
7-й тур, 12 октября
Кипр – Норвегия – 0:4
Голы: Серлот, 33, Холанд, 65, 72, Эурснес, 81.
Видео голов и обзор матча
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Фредрик Эурснес (Норвегия).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
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