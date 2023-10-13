СИДОРЧУК: «Вестерло – это серьезный проект, туда зашли инвесторы из Турции»

Украинский хавбек «Вестерло» Сергей Сидорчук рассказал о своем выступлении в чемпионате Бельгии:

«Ритм в чемпионате Бельгии? Дело не в игровом тонусе, здесь дело больше в командной игре. Последний матч против «Кортрейка» (1:0) для меня был самым сложным в Бельгии. Возможно, потому что это два аутсайдера, и там футбола было очень мало. Важно было взять три очка. Что касается адаптации, то она проходит нормально, но всегда хочется чего-нибудь лучшего. В плане футбола – для меня есть какие-то новые идеи, новые задачи в тренировочном процессе. Для меня это интересно, но ко всему нужно привыкать.

Вообще-то я играю на своей позиции, но мы играем в три центральных защитника, то есть немного меняется моя роль. Я для себя открыл, что там после 60 минут вообще нет центра поля. Это все быстрые атаки, туда-сюда. И в плане интенсивности работы труднее, дистанция такая же остается, как в чемпионате Украины, но увеличилась эта интенсивная работа. И это немного открытия для меня было как.

Выступление в Европе – это было одно из тех больших плюсов, которые я видел перед собой. Попасть туда в таком возрасте – это большой опыт. Еще очень интересно, как у них работает клуб, как работает весь чемпионат, как находят футболистов. Бельгия воспитывает и продает очень много футболистов. Я пока не могу оценить уровень в Бельгии, как могу оценить уровень украинского чемпионата. Я еще мало времени провел в команде. В каждой команде есть 2–3 футболиста очень высокого уровня, и в основном это атакующие игроки.

«Вестерло» – это амбициозный проект, потому что вошли инвесторы из Турции. Один из них когда-то был президентом «Фенербахче». Насколько я знаю, у него бизнес в Украине, сейчас он его открывает. Месяц назад он был в Киеве, я с ним разговаривал, когда приехал подписывать контракт. Они открывают в «Вестерло» новую тренировочную базу, построили 6 новых полей, в планах – реконструкция стадиона».