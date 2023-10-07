Сидорчук отметился желтой. Вестерло обыграл Кортрейк в битве аутсайдеров

7 октября состоялся матч 10-го тура чемпионата Бельгии по футболу между клубами «Вестерло» и «Кортрейк». Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил Эрдон Дачи.

Украинский футболист хозяев Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

На 76-й минуте украинец получил желтую карточку.

Благодаря этой победе «Вестерло» обыграл «Кортрейк» и покинул последнюю строчку в таблице чемпионата Бельгии. Теперь у команды 6 пунктов, у «Кортрейка» – 5.

Чемпионат Бельгии. 10-й тур. 7 октября

Вестерло – Кортрейк – 1:0

Гол: Дачи, 35

⏱️ 90´ FULL TIME.

De eerste driepunter van het seizoen is een feit! #WESKVK 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/OGC9kKUWc0 — KVC Westerlo (@KVCWesterlo) October 7, 2023