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  4. Сидорчук отметился желтой. Вестерло обыграл Кортрейк в битве аутсайдеров
Бельгия
07 октября 2023, 22:06 |
421
0

Сидорчук отметился желтой. Вестерло обыграл Кортрейк в битве аутсайдеров

Игра завершилась со счетом 1:0

07 октября 2023, 22:06 |
421
0
Сидорчук отметился желтой. Вестерло обыграл Кортрейк в битве аутсайдеров
Getty Images/Global Images Ukraine

7 октября состоялся матч 10-го тура чемпионата Бельгии по футболу между клубами «Вестерло» и «Кортрейк». Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил Эрдон Дачи.

Украинский футболист хозяев Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.

На 76-й минуте украинец получил желтую карточку.

Благодаря этой победе «Вестерло» обыграл «Кортрейк» и покинул последнюю строчку в таблице чемпионата Бельгии. Теперь у команды 6 пунктов, у «Кортрейка» – 5.

Чемпионат Бельгии. 10-й тур. 7 октября

Вестерло – Кортрейк – 1:0

Гол: Дачи, 35

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Вестерло Кортрейк чемпионат Беларуси по футболу Сергей Сидорчук
Источник Sport.ua
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