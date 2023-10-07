Сидорчук отметился желтой. Вестерло обыграл Кортрейк в битве аутсайдеров
Игра завершилась со счетом 1:0
7 октября состоялся матч 10-го тура чемпионата Бельгии по футболу между клубами «Вестерло» и «Кортрейк». Игра завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол на 35-й минуте забил Эрдон Дачи.
Украинский футболист хозяев Сергей Сидорчук вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь поединок.
На 76-й минуте украинец получил желтую карточку.
Благодаря этой победе «Вестерло» обыграл «Кортрейк» и покинул последнюю строчку в таблице чемпионата Бельгии. Теперь у команды 6 пунктов, у «Кортрейка» – 5.
Чемпионат Бельгии. 10-й тур. 7 октября
Вестерло – Кортрейк – 1:0
Гол: Дачи, 35
⏱️ 90´ FULL TIME.— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) October 7, 2023
De eerste driepunter van het seizoen is een feit! #WESKVK 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/OGC9kKUWc0
FT |— KV Kortrijk (@kvkofficieel) October 7, 2023
Een zure nederlaag in de Kempen
📝Lees het wedstrijdverslag hier ⤵️https://t.co/ggxEXaMahA
1⃣-0⃣| #WESKVK 🔴⚪️ pic.twitter.com/lW4fJNfBAC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец сыграет против своей бывшей команды
Закончился игровой день в Бундеслиге