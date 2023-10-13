Чемпионат Европы13 октября 2023, 00:17 | Обновлено 13 октября 2023, 01:01
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Румыния потеряла важные очки с беларусью, у Косова – победа над Андоррой
12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024
13 октября 2023, 00:17 | Обновлено 13 октября 2023, 01:01
99
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12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.
Румыния потеряла важный очки в выездном матче с беларусью (0:0), игра состоялась в венгерском Будапеште.
Сборная Косова одержала победа над Андоррой (3:0).
Турнирное положение: Швейцария (14), Румыния (13), Израиль (11), Косово (7), беларусь (5), Андорра (2).
Квалификация Евро-2024
7-й тур, 12 октября
беларусь – Румыния – 0:0
Андорра – Косово – 0:3
Голы: Рашица, 26, 71, Зечири, 83
Турнирная таблица
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