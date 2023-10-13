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12.10.2023 21:45 – FT 0 : 0
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13 октября 2023, 00:17 | Обновлено 13 октября 2023, 01:01
99
0

Румыния потеряла важные очки с беларусью, у Косова – победа над Андоррой

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024

13 октября 2023, 00:17 | Обновлено 13 октября 2023, 01:01
99
0
Румыния потеряла важные очки с беларусью, у Косова – победа над Андоррой
Getty Images/Global Images Ukraine. Дариус Олару и Никита Корзун

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Румыния потеряла важный очки в выездном матче с беларусью (0:0), игра состоялась в венгерском Будапеште.

Сборная Косова одержала победа над Андоррой (3:0).

Турнирное положение: Швейцария (14), Румыния (13), Израиль (11), Косово (7), беларусь (5), Андорра (2).

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 12 октября

беларусь – Румыния – 0:0

Андорра – Косово – 0:3

Голы: Рашица, 26, 71, Зечири, 83

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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