Румыния потеряла важные очки с беларусью, у Косова – победа над Андоррой

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Румыния потеряла важный очки в выездном матче с беларусью (0:0), игра состоялась в венгерском Будапеште.

Сборная Косова одержала победа над Андоррой (3:0).

Турнирное положение: Швейцария (14), Румыния (13), Израиль (11), Косово (7), беларусь (5), Андорра (2).

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 12 октября

беларусь – Румыния – 0:0

Андорра – Косово – 0:3

Голы: Рашица, 26, 71, Зечири, 83

Турнирная таблица