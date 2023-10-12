Манчестер Сити – фаворит в борьбе за звезду сборной Испании

Полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо с тал объектом интереса многих европейских топ-клубов, включая «Реал», «Барселону», «Челси» и «Арсенал». Однако, по информации Goal.com, фаворитом в борьбе за 25-летнего хавбека сборной Испании сейчас является «Манчестер Сити».

Сам Ольмо готов покинуть «РБ Лейпциг» следующим летом, несмотря на то, что его контракт рассчитан до лета 2027 года. В нем прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

Вчера сообщалось о том, что летом 20204 года Ольмо перейдет в «Барселону».