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Англия
12 октября 2023, 18:59 | Обновлено 12 октября 2023, 19:00
339
0

Манчестер Сити – фаворит в борьбе за звезду сборной Испании

Дани Ольмо покинет «РБ Лейпциг»

12 октября 2023, 18:59 | Обновлено 12 октября 2023, 19:00
339
0
Манчестер Сити – фаворит в борьбе за звезду сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо с тал объектом интереса многих европейских топ-клубов, включая «Реал», «Барселону», «Челси» и «Арсенал». Однако, по информации Goal.com, фаворитом в борьбе за 25-летнего хавбека сборной Испании сейчас является «Манчестер Сити».

Сам Ольмо готов покинуть «РБ Лейпциг» следующим летом, несмотря на то, что его контракт рассчитан до лета 2027 года. В нем прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

Вчера сообщалось о том, что летом 20204 года Ольмо перейдет в «Барселону».

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Дани Ольмо РБ Лейпциг Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Источник Goal.com
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