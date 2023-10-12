Англия12 октября 2023, 18:59 | Обновлено 12 октября 2023, 19:00
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Манчестер Сити – фаворит в борьбе за звезду сборной Испании
Дани Ольмо покинет «РБ Лейпциг»
12 октября 2023, 18:59 | Обновлено 12 октября 2023, 19:00
339
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Дани Ольмо с тал объектом интереса многих европейских топ-клубов, включая «Реал», «Барселону», «Челси» и «Арсенал». Однако, по информации Goal.com, фаворитом в борьбе за 25-летнего хавбека сборной Испании сейчас является «Манчестер Сити».
Сам Ольмо готов покинуть «РБ Лейпциг» следующим летом, несмотря на то, что его контракт рассчитан до лета 2027 года. В нем прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.
Вчера сообщалось о том, что летом 20204 года Ольмо перейдет в «Барселону».
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