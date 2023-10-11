Барселона летом подпишет Ольмо из Лейпцига. Цена вопроса – более 60 млн
Каталонцы запланировали трансфер
Полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» Дани Ольмо по завершении нынешнего сезона перейдет в «Барселону».
Переход испанца состоится летом 2024 года. Сумма трансфера составит порядка 60 млн евро.
25-летний Ольмо является воспитанником «Барселона». В 2014 году он перешел из молодежной команды «блауграны» в «Динамо» из Загреба, откуда через шесть лет перебрался в «РБ Лейпциг».
В нынешнем сезоне Дани Ольмо провел во всех турнирах 4 матча, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
Ранее сообщалось, что «Барселона» должна за игроков более 200 млн евро.
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