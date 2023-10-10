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Испания
10 октября 2023, 18:51 | Обновлено 10 октября 2023, 19:06
358
0

В долгах как в шелках. Барселона должна за игроков более 200 млн

Каталонский клуб в финансовых проблемах

10 октября 2023, 18:51 | Обновлено 10 октября 2023, 19:06
358
0
В долгах как в шелках. Барселона должна за игроков более 200 млн
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская «Барселона» должна в конце октября, а именно – 21-го числа, представить ассамблее членов клуба официальные отчеты о финансовой деятельности.

Сообщается, что в них будет указано, что долг клуба за футболистов составляет 207 млн евро.

Задолженность «Барселоны» перед другими клубами возросла на 7%. Большая часть долга возникла из-за игроков, подписанных в 2022 году. Краткосрочный долг составляет 89,4 млн евро, а долгосрочный — 118 млн евто.

«Сине-гранатовые» среди прочего все еще должны 62 млн евро «Лидсу» за Рафинью. В случае с Ферраном Торресом 39 млн евро они должны «Манчестер Сити», а за Роберта Левандовски испанцы должны выплатить 31 млн евро «Баварии». За Жюля Кунде они по-прежнему должны 36 млн евро «Севилье».

Кроме того, выплаты агентам футболистов в сезоне-2022/2023 увеличились до 11,6 млн евро, что почти в четыре раза больше, чем за год до этого.

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Источник Mundo Deportivo
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