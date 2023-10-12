Агент: «Забарный адаптировался, Миколенко виглядит неплохо»

Футбольный агент Андрей Кириченко в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал ситуации Ильи Забарного и Виталия Миколенко в «Борнмуте» и «Эвертоне».

– Илья Забарный перешел не в самый статусный клуб «Борнмут». Как вы оцените его трансфер?

– Прекрасный переход. Для Забарного – это шаг вперед в карьере. Он уже адаптировался, привык к новым реалиям и особенностям английского футбола. Показывает себя с наилучшей стороны. Уверен, что «Борнмут» – не последний его английский клуб.

– Виталий Миколенко нестабилен в «Эвертоне». Это проблемы футболиста или клуба?

– Клуб лихорадит в последние годы. В прошлом сезоне боролись за выживание. Тренер больше доверял другим игрокам. У Виталия не было игровой практики на старте сезона. После паузы для матчей сборных получил свой шанс и сейчас смотрится достаточно неплохо. В Англии всегда есть конкуренция и нет прошлых заслуг. Месяц тому назад тебя носили на руках, а сейчас могут забыть. Поэтому нужно работать и доказывать свою квалификацию в каждом матче.

21-летний Илья Забарный в этом сезоне превратился в ключевого игрока «Борнмута», сыграв 100% возможного игрового времени в АПЛ 2023/24.

24-летний Виталий Миколенко продолжает набирать форму после травмы, но уже провел 4 полные игры за «Эвертон» в Премьер-лиге.