Интер нацелился на звезду чемпионата Нидерландов

Миланский «Интер» проявляет интерес к форварду «Фейенорда» Сантьяго Хименесу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, сам игрок хотел бы попробовать свои силы в Италии. Но «Фейенорд» точно не продаст своего форварда раньше следующего лета, и требует за 22-летнего мексиканца 50 миллионов евро. Также Хименес находится в сфере интересов «Реала», «Тоттенхэма» и «Боруссии» Дортмунд.

В нынешнем сезоне на счету Хименеса 12 голов и 2 ассиста в 8 матчах чемпионата Нидерландов за «Фейенорд». Его контракт рассчитан до лета 2027 года.