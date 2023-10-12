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Италия
12 октября 2023, 16:48 | Обновлено 12 октября 2023, 16:49
285
0

Интер нацелился на звезду чемпионата Нидерландов

Сантьяго Хименес может покинуть «Фейенорд»

12 октября 2023, 16:48 | Обновлено 12 октября 2023, 16:49
285
0
Интер нацелился на звезду чемпионата Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Хименес

Миланский «Интер» проявляет интерес к форварду «Фейенорда» Сантьяго Хименесу. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, сам игрок хотел бы попробовать свои силы в Италии. Но «Фейенорд» точно не продаст своего форварда раньше следующего лета, и требует за 22-летнего мексиканца 50 миллионов евро. Также Хименес находится в сфере интересов «Реала», «Тоттенхэма» и «Боруссии» Дортмунд.

В нынешнем сезоне на счету Хименеса 12 голов и 2 ассиста в 8 матчах чемпионата Нидерландов за «Фейенорд». Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

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Сантьяго Хименес Фейеноорд Интер Милан трансферы трансферы Серии A
Источник La Repubblica
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