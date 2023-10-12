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  4. Агент – о Михаиле МУДРИКЕ: «На него давит сумма трансфера»
Англия
12 октября 2023, 16:08 |
136
2

Агент – о Михаиле МУДРИКЕ: «На него давит сумма трансфера»

Андрей Кириченко рассказал, почему Михаилу Мудрику не удается сыграть в «Челси»

12 октября 2023, 16:08 |
136
2
Агент – о Михаиле МУДРИКЕ: «На него давит сумма трансфера»
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный агент Андрей Кириченко в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, почему украинскому вингеру Михаилу Мудрику не удается заиграть в лондонском «Челси».

– В чем проблемы Михаила Мудрика?
– Я бы не назвал это проблемами. Переход долго муссировался и обсуждался. Возникло давление, потому что сумма трансфера велика. Украинец перешел во время зимней паузы. Из всех зимних новичков «Челси» никто особо не показал себя.

Сезон начали тяжело. Михаил набирает. Вижу реакцию прессы и болельщиков – им начинают быть довольны. К нему есть доверие. После того как он забил первый гол в АПЛ, ему морально должно стать легче.

В этом сезоне 22-летний Михаил Мудрик постепенно становится важным для «Челси» игроком: на его счету 8 матчей за «синих» (4 в старте) и 1 забитый мяч.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Алекс 19
Хай ахметов поверне в челсі гроші за мудрика 
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0
Roman serhi
Реклама агента пошла волной 
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