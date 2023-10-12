Выбрали Динамо. Два юных украинца могли перебраться в Чемпионшип

Агент Андрей Кириченко рассказал о том, что два клуба английского Чемпионшипа хотели пригласить на просмотр молодых украинских игроков.

Однако защитник Тарас Михавко и форвард Владислав Герич решили подписать контракты с «Динамо» Киев.

«Мы занимались этими игроками. У них другой агент, мы сотрудничали с ними. Мы занимались коммуникацией с английскими клубами, визами. Герич должен был проходить просмотр в «Престоне», а Михавко – в «Сандерленде». Клубу он очень понравился по видеоматериалам».

«Они оба были свободными агентами, потому что ФК «Львов» перестал существовать. Все игроки имели статус свободных агентов. Но появился серьезный конкурент – киевское «Динамо» Ребята решили остаться в Украине. Желаю им удачи. Надеюсь, что карьера у них сложится. Дай Бог, они еще сыграют в Англии. Потенциал у них большой», – сказал Кириченко.