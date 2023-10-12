Агент рассказал, почему трансфер Назария Русина в Сандерленд затянулся
Причина банальна – клубам не удавалось договориться о цене
Футбольный агент Андрей Кириченко в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, почему трансфер нападающего Назария Русина в «Сандерленд» затянулся.
– Вы занимались трансфером Назария Русина в «Сандерленд». Почему переход затягивался?
– У нас хорошие отношения с клубом, потому что мы туда раньше сделали трансфер украинского форварда Тимура Тутерова из «Колоса» После получения заявки на поиск форварда, который может сыграть также на фланге, рассматривали разные кандидатуры. Предложили Назария Русина, согласовав вопрос с его агентом Вадимом Шаблием. Начался переговорный процесс. Совместно с Шаблием мы смогли оформить этот трансфер.
Процесс затянулся, потому что стороны никак не могли прийти к компромиссу, удовлетворяющему оба клуба. Путем переговоров удалось обо всем договориться. Все остались довольны. Долгое время клубы торговались по стоимости футболиста. В этом была главная заминка.
Ранее сообщалось, что «Заря» получила за своего 24-летнего форварда около 2-3 миллионов евро.
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