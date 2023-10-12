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  4. Гарри МАГУАЙР: «Я не собираюсь сидеть здесь всю жизнь и играть раз в месяц»
Англия
12 октября 2023, 12:56 |
315
0

Гарри МАГУАЙР: «Я не собираюсь сидеть здесь всю жизнь и играть раз в месяц»

Защитник «Манчестер Юнайтед» – о своем положении в клубе

12 октября 2023, 12:56 |
315
0
Гарри МАГУАЙР: «Я не собираюсь сидеть здесь всю жизнь и играть раз в месяц»
ФК Манчестер Юнайтед. Гарри Магуайр

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр признался, что ему не нравится оставаться игроком ротации под руководством Эрика тен Хага.

«Моя статистика сыгранных игр под руководством этого менеджера говорит сама за себя. Я начинал в старте не так много матчей, как хотелось бы, но процент побед, когда я играл, просто смехотворно высок.

Конечно, я могу совершенствоваться. Я буду продолжать упорно трудиться, и я уверен, что у меня еще будут возможности.

Я не собираюсь сидеть здесь всю жизнь и играть раз в месяц... Если это будет продолжаться, я уверен, что я и клуб сядем и все обсудим.

Но я полностью сосредоточен на борьбе, чтобы попытаться вернуть себе место в «Ман Юнайтед», – сказал Магуайр.

В текущем сезоне Гарри сыграл всего три матча в АПЛ, один раз выходил в старте.

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Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Источник The Sun
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