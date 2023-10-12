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Молодежные турниры
12 октября 2023, 12:32 | Обновлено 12 октября 2023, 12:41
392
0

Юношеская сборная Украины на турнире в Сеуле победила команду Вьетнама

Полузащитник «Динамо» Дмитрий Кремчанин отметился дублем

12 октября 2023, 12:32 | Обновлено 12 октября 2023, 12:41
392
0
Юношеская сборная Украины на турнире в Сеуле победила команду Вьетнама
УАФ

12 октября Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) провела свой второй поединок на международном турнире в Южной Корее.

В стартовом туре подопечные Олега Кузнецова уступили хозяевам (2:4), а теперь встречались с командой Вьетнама.

Сине-желтые одержали победу со счетом 3:2. В составе сборной Украины дубль оформил полузащитник «Динамо» Дмитрий Кремчанин, вышедший на замену, еще один гол – в активе нападающего «Руха» Сергея Панченко.

В заключительном поединке в Сеуле наши ребята встретятся с командой Марокко. Игра состоится 15 октября.

Международный турнир Seoul Cup (U-19)

10.10.2023

Южная Корея – Украина – 4:2
Вьетнам – Марокко – 0:5

12.10.2023

Украина (U-19) – Вьетнам (U-19) – 3:2 (1:1)

Украина (стартовый состав): Суркис, Балаба, Сизонюк, Билоконь, Лысенко, Шамузов, Михайлив, Янчишин, Годя, Панченко, Микитюк.

Южная Корея – Марокко (13:30)

15.10.2023

Украина – Марокко (06:30)
Южная Корея – Вьетнам (10:00)

Время начала матчей – киевское.

С 15-го по 21 ноября эта юношеская сборная Украины будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19). По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косова и Мальты (хозяин соревнований).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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