Юношеская сборная Украины на турнире в Сеуле победила команду Вьетнама
Полузащитник «Динамо» Дмитрий Кремчанин отметился дублем
12 октября Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) провела свой второй поединок на международном турнире в Южной Корее.
В стартовом туре подопечные Олега Кузнецова уступили хозяевам (2:4), а теперь встречались с командой Вьетнама.
Сине-желтые одержали победу со счетом 3:2. В составе сборной Украины дубль оформил полузащитник «Динамо» Дмитрий Кремчанин, вышедший на замену, еще один гол – в активе нападающего «Руха» Сергея Панченко.
В заключительном поединке в Сеуле наши ребята встретятся с командой Марокко. Игра состоится 15 октября.
Международный турнир Seoul Cup (U-19)
10.10.2023
Южная Корея – Украина – 4:2
Вьетнам – Марокко – 0:5
12.10.2023
Украина (U-19) – Вьетнам (U-19) – 3:2 (1:1)
Украина (стартовый состав): Суркис, Балаба, Сизонюк, Билоконь, Лысенко, Шамузов, Михайлив, Янчишин, Годя, Панченко, Микитюк.
Южная Корея – Марокко (13:30)
15.10.2023
Украина – Марокко (06:30)
Южная Корея – Вьетнам (10:00)
Время начала матчей – киевское.
С 15-го по 21 ноября эта юношеская сборная Украины будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19). По итогам жеребьевки сине-желтые встретятся с командами Словакии, Косова и Мальты (хозяин соревнований).
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